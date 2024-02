Dacia Niagara: Splněný sen zahrádkářů se začíná stávat realitou, impuls přišel z opačného konce světa před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Renault

Na takovou Dacii se tu už nějaký čas čeká, rumunská automobilka a její francouzská matka ale jako by se bály bouchnout do stolu. Ke změně postoje je možná přiměli až Australané.

Nabídka Renaultu v Austrálii není ani zdaleka tak členitá jako u nás. Protinožci mohou sáhnout pouze po třech SUV (Arkana, Captur, Koleos), jednom ostrém hatchbacku (Mégane RS) a dvou elektromobilech (Megane E-Tech, Kangoo E-Tech), případně pak po užitkových vozech (Kangoo, Trafic, Master), tím jejich možnosti končí. Nelze se tedy divit snahám šéfa tamního zastoupení Glena Sealeyho, který již od roku 2021 pracuje na rozšíření portfolia. Co by ovšem už překvapit mohlo, to jsou konkrétní modely, které chce Sealey začít na nejmenším světovém kontinentu prodávat.

Generální ředitel divize Renault Australia totiž sází na tři Dacie, které by stejně jako třeba v Indii, Jižní Africe či Jižní Americe byly ozdobené specifickou čelní maskou s logem francouzské značky. Dvě z těchto aut jsou již známá, jde o Duster třetí generace a chystané větší SUV Bigster, které bylo předznamenáno robustně stylizovaným konceptem. Asi vůbec nejzajímavější je ale číslo tři, neboť má jít o produkční verzi loňské studie s názvem Niagara. Za ním se skrývá pick-up, který jako Dacia nevznikl, Dacií se ale stát může a má.

Niagara je totiž součástí strategie francouzské automobilky pro mimoevropské trhy, kde Dacie obvykle prodává jako Renaulty. A v tomto případě by se pro změnu Renault z mimoevropských trhů mohl stát Dacií pro nám bližší odbytiště. Tento přístup už se ukázal schůdný v případě Dusteru pick-up, který primárně vznikl jako Renault pro Jižní Ameriku, nakonec se ale (třebaže v omezené míře) dostal také do Evropy. Nebylo by tedy překvapivé, kdyby další novinka s korbou tento přístup zopakovala.

„O Niagaru se velmi zajímáme,“ uvedl Sealey s tím, že jeho produkční verze by se v Austrálii stala duchovním nástupcem legendárního Subaru Brumby. To bylo v Austrálii velmi populární, neboť spojovalo dobré terénní vlastnosti s karosářským stylem oblíbeným protinožci. A hlavně bylo k mání za hubičku. Pokud by Niagara byla vyvíjena pod taktovkou Dacie, pak by do vyšlapaných kolejí naskočila se skoro milimetrovou přesností. „Tato koncepce by v Austrálii fungovala naprosto skvěle,“ říká dál Sealely. A my dodáváme, že takové auto by za správnou cenu fungovalo i na české zahrádkáře.

Zda se něco takového skutečně stane, zatím není možné říci, další Sealeyho slova ale leccos naznačují - sám by rád tohle auto viděl v prodeji již v roce 2026. Zapotřebí je však třeba překonat překážky v podobě prvotní orientace Niagara na prvotního „zaměření pick-upu na Jižní Ameriku“. Produkční verze se tak stejně jako stávající Duster Oroch má vyrábět v Brazílii a upravit ji pro náročnější trh nebude zadarmo.

Čeho se tedy nakonec dočkáme, ukáže jen čas. Ostatně zatím pro Austrálii nebyl potvrzen ani Duster třetí generace, jakkoli Sealey doufá, že dorazí ještě letos. V roce příštím by totiž mělo dojít také na Bigster. Když si však uvědomíme, že na dodávky levostranných verzí má dojít teprve v květnu, pak na ty pravostranné bude třeba čekat ještě déle. Pokud se ale Sealeyho očekávání stanou realitou v jednom případě, může nám to ukázat míru jeho znalostí interních záměrů Renault Group i v případě těch dalších.

Koncept Niagara je předobrazem nového pick-upu Renaultu, který by se mohl dostat i k nám jako Dacia. Pokud se to stane, víte, komu za to poděkovat - Australané na „globalizaci” tohoto vozu značně tlačí. Foto: Renault

Zdroje: Car Sales, Renault

Petr Prokopec

