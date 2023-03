Další automobilka nechce za pár let prodávat nic než elektrická auta, tady to zní hodně sebevražedně před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mitsubishi

Podobných avíz nejsme svědky poprvé a naprosto absurdní nejsou jen zřídkakdy. Tady jsme ale ještě jinde - bavíme se o značce, která neboduje ani v USA, ani v Evropě. Přesto chce kvůli těmto trhům Mitsubishi zcela přejít na pohon, o který její klíčová klientela v Asii vůbec nestojí.

V posledních týdnech při hovorech se známými stále častěji narážím na téma, kterému jsme se my muži (a to nemyslím nikterak sexisticky) nikdy dříve nevěnovali. Řeč je o slevách v obchodech, které jsou najednou podstatné pro lidi, kteří dříve ani nevěděli, kolik stojí chleba. I to nakonec vede k pochybnostem o elektrické revoluci naplánovanou politiky odtrženými od reality. Však pokud dnes stále více lidí musí v obchodě počítat, zda si k pěti rohlíkům může dovolit koupit i salám, jak někdo může věřit tomu, že si koupí bateriový vůz za minimálně milion korun?

Dost by mne pak zajímalo, jakým způsobem dnes uvažují vedoucí manažeři automobilek. Podstatná část z nich totiž již oznámila, že jimi vedené firmy během pár let skoncují se spalovacími motory. Pokud by celosvětový diktát byl podobný tomu evropskému, nešlo by o podivný krok. Jenže ve šlépějích starého kontinentu hodlá jít jen malá část zbytku světa. A dokonce i v takové Kalifornii nehodlají povolit pouze bateriový elektrický pohon, ale jsou nakloněni i dalším variantám vedoucím ke snížení emisí. Čína pak rovnou zmiňuje, že spalovacími agregáty nebude hotova ještě desítky let.

Znamená to tedy, že i v příštích letech bude v rámci celého světa elektromobilita hrát spíše druhé housle. A je vskutku otázkou, jak tomu bude po onom roce 2035. Do té doby se totiž může objevit zcela nové řešení, vedle kterého bateriový pohon bude rázem vypadat jako ta největší saze, jenž na tváři světa ulpěla. Sázet tedy vše na jednu kartu, kterou si jen málokdo může dovolit, opravdu nezní jako rozumný nápad. Přesto tak činí stále více automobilek, přičemž nejnověji svůj závazek elektromobilitě vyjádřilo Mitsubishi. A je to ještě větší absurdita než v jiných případech.

Tato značka na základě nově odhalené strategie předpokládá, že do roku 2030 budou elektrifikované modely mít na jejich globálních registracích 50procentní podíl. Ten by pak v roce 2035 měl vzrůst na stoprocentní. Automobilka přitom předpokládá, že prodávat by měla 1,1 milionu aut ročně, na kterých při 7procentní ziskové marži vydělá 220 miliard yenů (cca 36,8 mld. Kč). To na první pohled není až tak nedosažitelný cíl, zvláště po srovnání s loňskem, kdy značka celkově vyrobila 1 012 408 nových aut.

Pokud se nicméně zaměříme na registrace a hlavně jejich dělení, důvod k optimismu se již poněkud vytrácí. Ve Státech má totiž Mitsubishi na kontě jen 85 810 prodaných aut, v Evropě je pak s 56 918 vyexpedovanými kusy na tom ještě hůře. A to jsme do dané cifry zařadili i data týkající se Norska, Švýcarska, Islandu a Velké Británie. Přesto skoro není o čem hovořit. Značku zkrátka nahoře drží hlavně asijské země jako Thajsko či Indonésie. Zrovna ty však mají do elektrických rájů velmi daleko, tam pořád frčí jednoduchá spalovací auta za ceny, za které u nás nekoupíte už vůbec nic.

Znovu se tedy musím ptát, kdo proboha sedí ve vedení Mitsubishi, když schválí plán, jenž se zaměřuje především na elektrifikaci. Tedy na něco, co značka sice umí (Outlander PHEV je skutečně schopný, ovšem zároveň také ne zrovna levný), ovšem o co má zájem a především co si může dovolit jen minimum jejích zákazníků. Na konkrétní osoby ale netřeba poukazovat prstem, v tomto ohledu jde stoprocentně o kolektivní rozhodnutí, které navíc ovlivnilo směřování aliance Renault-Nissan.

Abychom ale nemluvili jen obecně, přihoďme do placu ještě pár čísel. V rámci strategie Challenge 2025 hodlá Mitsubishi během příštích pěti let představit hned 16 nových modelů, z nichž devět bude elektrifikovaných (a z toho 4 dostanou pouze elektrické ústrojí). Aby plán měl šanci na úspěch, Mitsubishi navýšilo výdaje směřující na vývoj o 30 procent. Od roku 2026 pak má jít hned 70 procent veškerých investic směrem k elektromobilitě a IT.

Japonci tedy stejně jako politici zjevně ani nechtějí vidět, že lidé nemají na základní životní potřeby. Místo toho spřádají plány, jak nás zbaví letitého modelu Space Star, který se díky ceně startující na 286 760 Kč stal bestsellerem na konci svého životního cyklu po letech, kdy nezajímal skoro nikoho. Nahradit jej pak hodlají elektromobily, které se pod milion korun dostanou jen ve chvíli, kdy budou disponovat prťavými bateriemi. Něco takového nemůže skončit úspěchem ani omylem. Ale kdo chce kam...

Japonci sice bodují v zemích, které v rámci adopce elektrifikace těžce zaostávají, to jim však nebrání vyrukovat se strategií, nad níž rozum zůstává stát. Bateriový pohon se totiž má stát během několika málo let stěžejním. Počátek konce? Skoro to tak vypadá. Foto: Mitsubishi

Zdroj: Mitsubishi

Petr Prokopec

