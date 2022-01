Další značka oznámila, že neskončí se spalovacími motory, dokonce ústy elektřinou posedlého šéfa před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bugatti

Podle nás u spalovacích motorů nakonec nevyhnutelně vydrží v podstatě všichni, dokud pro ně nebude existovat schůdná alternativa. A tu elektřina v tuto chvíli rozhodně nepředstavuje. Není ale v módě o tom mluvit, o to více překvapí takové odhodlání od šéfa Bugatti Rimacu.

Píšeme o tom skoro denně, neboť jde o středobod rozhodování automobilek o jejich dalším směřování. Ve stručnosti shrnuto zejména Evropská unie, která už v předchozích letech tlačila automobilový průmysl směrem k jedinému řešení pohonu aut, zavelela během koronavirové pandemie ještě k intenzivnějšímu posunu tímto směrem. A automobilky na to z valné většiny začaly slyšel, i když se kolikrát ty samé dříve témuž bránily. A elektrické modely samy nutí lidem, i když o ně zřetelně nestojí a jejich koupi ani neplánují.

Myslet si, že se to během pár let změní, je podle nás nekonečně naivní, přesto velké automobilky ohlašují konec jiných než elektrických modelů, jako by to snad někdo měl vítat. Je jich spousta a ohlašují stále nesmyslnější termíny, přesto se i v této atmosféře kolektivní ignorace reality najde někdo, kdo používá hlavu a ví, že sázka všeho na jednu kartu nikdy není moudrá obchodní strategie.

Včera jsme psali o BMW, které v době, kdy konkurenční Audi říká, že už za 4 roky neuvede do prodeje jediný nový model se spalovacím motorem, říká, že pracuje na úplně nových dieselech, šestiválcích. To zní jako z jiného světa. Snad ještě neuvěřitelněji ale zní prohlášení šéfa slepence Bugatti Rimac.

Bugatti nedávno vyprodalo všechna svá existující auta a po spojení právě s Rimacem se očekávalo, že se budoucnost francouzské značky ponese jen v elektrickém duchu. Uvážíme-li, že šéfem Bugatti Rimacu je Mate Rimac, který vybudoval svůj byznys výlučně kolem elektrických aut, vypadalo to dokonce jako jediná cesta, ale realita bude úplně jiná. Sám Mate ostatně dříve ukázal, že jeho repertoár není až jednostrunný, když ve své osobní sbírce má třeba BMW M3 E30, Z4 M Coupe a M5 F90 a nyní to vypadá, že s BMW není spřízněn jen takto.

V reakci na loňský „výprodej” veškerých Bugatti řekl: „Nechci zatím příliš mluvit o našich budoucích plánech, ale můžu vám říci, že budete ohromeni. Budete obzvláště ohromeni prvky, které zatím nebylo možné vidět na jiných autech. Tlačím také na spalovací motory, v Bugatti mají budoucnost,” uvedl doslova Mate R.

Zatímco ostatní tedy směřují od spalovacích motorů k elektrickým, Rimac míří od elektromobilů ke spalovacím autům. Fascinující. V jednom ostatně může mít chorvatský byznysmen pravdu - spalovací motor může být brzy snadno „ohromujícím prvkem, který neuvidíte v jiných autech”...

Motor Bugatti Chiron (zde jeho zmenšená verze nabízená Bugatti pro okrasu) je šperk svého druhu, byla by škoda jej pohřbít. A nic takového automobilka kupodivu neplánuje, ani pod patronátem Mateho Rimaca. Foto: Bugatti

