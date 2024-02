Elektrický propadák Fordu to po fiasku v USA zkouší v Evropě, se svou cenou snad ani nemá šanci uspět včera | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Tohle auto se do Evropy obecně moc nehodí a Ford by ho tu stěží kdy nabídl, kdyby nemělo elektrický pohon. Čemu ale zrovna ten může pomoci, když činí F-150 Lightning jen dražším a hůř použitelným?

Minulý rok bylo v Norsku prodáno 126 955 nových aut, z nichž 104 587 disponovalo elektrickým pohonem. Takové míry elektrifikace nových aut nedosahuje žádná jiná země na světě, ostatně jen málokdo si může dovolit navyšovat těžbu ropy a následně pak ze zisku dotovat elektromobilitu. Je to neskutečné pokrytectví, tak to ale bohužel dnes na světě chodí. Norský úřad pro ropné zdroje NPD navíc oznámil, že po omezení dodávek ropy a plynu z Ruska se význam Norska pro Evropskou unii ještě zvýšil, a proto nebude jen zachována těžba ve stávajícím množství, ale dokonce dojde na její růst.

Norům ani tak vše nejde způsobem, jaký so vysnili, přesto se dá očekávat, že podpora elektromobility v zemi bude dál mimořádná. I proto Ford loni tuto zemi nazval „nejpokročilejším elektrickým trhem planety“. Modrý ovál na tomto trhu přesto až do půlky loňského roku nabízel pouze jeden elektrický model, Mustang Mach-E. V září nicméně oznámil, že Norové si mohou začít objednávat také F-150 Lightning, tedy elektrickou verzi takřka pětimetrového pick-upu. Ten je sice na Evropu poměrně velký, na druhou stranu je však Norsko nejen elektrickým rájem, ale také zemí ve velké míře zasvěcené farmářům. A Fordu se bude hodit, když si ho koupí někdo mimo USA, neboť tam je zatím prodejním fiaskem.

Aktuálně norská divize modrého oválu oznámila, že došlo na dodání prvního exempláře. Ten si převzal Dag Odegaard, který sice farmu nevlastní, ke Spojeným státům má ale velmi blízko. Jeho žena totiž pochází z Texasu a on sám vlastní obchod, který se specializuje na prodej amerických grilů a veškerého příslušného vybavení. Nebylo by tedy překvapením, kdyby se pick-up lakovaný modrou metalízou Antimatter Blue záhy stal mobilním reklamním nosičem svého druhu.

Šéf norského zastoupení značky Per Gunnar Berg dodal, že jde o významný den, neboť F-150 Lightning se vůbec poprvé dostal mimo Ameriku. Cestou přes oceán pak na rozdíl od spalovacích aut nepřišel o nic ze svého kouzla, na obou stranách Atlantiku tedy jeho dvě elektrické pohonné jednotky produkují 458 koní výkonu a 1 050 Nm točivého momentu. Tato čísla jsou spojena se standardní baterií, která disponuje kapacitou 98 kWh.

V rámci dojezdu lze pochopitelně počítat se zlepšením, neboť agentura EPA s touto variantou spojuje 370 km. Dle evropské metodiky WLTP ovšem klientela může počítat s 429 km. Realitě se pochopitelně více blíží první zmíněný údaj, zvláště pokud do hry zakomponujeme chladnější norské počasí. Tamní zastoupení Fordu ale přesto počítá s tím, že zájem půjde velmi prudce nahoru, a to i přes nemalé zdražení, na jaké přesunem vozu do Evropy došlo.

Zatímco totiž ve Státech je úroveň výbavy Lariat, jakou si Odegaard pořídil, k mání od 69 995 dolarů (cca 1 640 000 Kč), v Norsku je třeba vysázet na dřevo 1 022 063 NOK (2 273 000 Kč). To je navzdory pomalu nulovým úpravám a onomu zvýhodnění elektrických aut opravdu citelné podražení, které díky zmíněným rozměrům příliš neodpovídajícím evropským silnicím skoro jistě ani tady nepovede k takovému zájmu, v jaký Ford jistě doufá.

Elektrický pick-up F-150 Lightning se začal prodávat v první zemi mimo USA, a sice v Norsku, které je bateriovému pohonu zaslíbené. Na jeho podporu si vydělává navyšováním těžby ropy a plynu, přesto nelze očekávat, že by se z něj stal prodejní hit. Foto: Ford

Zdroj: Ford

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.