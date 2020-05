Facelift nejluxusnějšího modelu VW předčasně odhalen, drží se tradic Němců před 5 hodinami | Petr Prokopec

Volkswageny už tak trochu vstoupily do dějin modernizacemi, které rozeznají jen největší znalci německých aut. Facelift nejluxusnějšího a největšího sedanu Phideon nebude výjimkou, dál ale bude k mání pouze v Číně.

Spousta z nás nejspíše již zapomněla na to, že Volkswagen v roce 2016 představil na ženevském autosalonu nový sedan zvaný Phideon. To není až tak překvapivé, neboť vůz navzdory své evropské premiéře nebyl zacílen na evropské publikum. Místo toho se jediným trhem, kde je nabízen, stala Čína. Volkswagen v této zemi až do konce letošního dubna prodal 56 903 kusů, což lze považovat za úspěch. Zvláště když se Phideon prodával i letos v únoru, tedy v momentě, kdy celá Čína stála. Přesto svého nového majitele našlo 41 exemplářů.

Němci proto zjevně nehodlají více než pět metrů dlouhý vůz poslat do důchodu, místo toho se chystá facelift. Ten ovšem rozhodně nebude z ranku rozsáhlých překopávek, což potvrzují snímky uniklé z čínského patentového úřadu. Ty vůz pochopitelně ukazují bez jakéhokoli maskování, načež je vidět zejména přepracovaná čelní maska a na ni navazující nárazník. Z jasně viditelných modifikací je to ale prakticky vše, neboť jen málokdo si povšimne titěrných rozdílů v grafice zadních lamp.

Změny tak lze hledat spíše ve výbavě, zvláště pak v oblasti litých kol. Nový design mají jak sedmnáctky obouvající pneumatiky o rozměru 225/55, tak i osmnáctky s obutím rozměru 245/45 a devatenáctky osazené černými sudy o rozměru 255/40. Modernější pak jistojistě bude i multimediální systém, stejně jako lze očekávat zásahy v oblasti přístrojového štítu. Byť ten byl digitální již od svého debutu.

Nezměněný zůstává i motorový prostor, respektive jeho obsah. Zákazníci budou moci nadále volit mezi dvoulitrovým čtyřválcem a třílitrovým šestiválcem. První jednotka produkuje 224 koní a 350 Nm točivého momentu, což stačí ke sprintu na stovku za 8,1 s. Druhá pak dává k dobru 299 koní a 440 Nm, díky čemuž lze na stovku akcelerovat již za 6,3 sekundy. Maximálka přitom činí 240, resp. 250 km/h.

Vyjma těchto agregátů se VW v roce 2017 pochlubil plug-in hybridním provedením, jež spárovalo zmíněný dvoulitr, ovšem naladěný na 245 koní, s elektromotorem. Souběžně s tím dorazila také lithium-iontová baterie o kapacitě 14,1 kWh, jež měla umožnit 50kilometrovou jízdu čistě na elektřinu. V čínské nabídce VW ale nyní Phideon GTE chybí, přičemž je otázkou, zda na této skutečnosti facelift něco změní.

