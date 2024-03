Firma, která předělává spalovací auta na elektrický pohon, je na hranici bankrotu, bez peněz zastavila činnost

Petr Prokopec

Přijde nám to jako předělávat samopal na luk, a tak se nedivíme, že to na trhu neslavilo úspěch. Pár nadšenců toužících po konverzi klasických aut se zřejmě ještě našlo, byznys společnosti ale byl postavený kolem konverzí dieselových užitkových aut. To nemohlo fungovat.