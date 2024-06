Ford dál mění své plány. Elektromobily už nepovažuje za dar, teď bude rád, když je kdokoli prodá jakoukoli cestou před 6 hodinami | Petr Prokopec

Je až fascinující, s jakou vážností Ford donedávna smýšlel o elektromobilech jako o něčem výjimečném, co si jeho vlastní dealeři musí zasloužit prodávat. Teď už to nedělá, naopak bude rád, když ho kterýkoli z dealerů zbaví části neprodaných aut.

Za svůj život jsem byl hned u několika objednávek nových Fordů. Prakticky všechny se odehrávaly podle stejného scénáře, kdy kupující po úvodním koketování požádal o významnou slevu. A pokaždé se jí dočkal. Modrý ovál tak mohl zůstat mezi nejúspěšnějšími výrobci na trhu, jakkoli jeho marže nemohly být bůhvíjaké. Na uživení prodejců to ovšem stačilo a na své přišla si přišla i automobilka. V podstatě tedy nebylo nutné něco podstatného měnit.

Manažeři Fordu ale jako by se v posledních dekádách předháněli, kdo přijde s horší obchodní strategií. Tou poslední byl maximálně urychlený přechod na elektromobilitu, který měl z Fordu do roku 2026 udělat výrobce pouze elektrických a plug-in hybridních aut, od roku 2030 už jen těch elektrických. Takové vozy pak chtěl modrý ovál prodávat za fixní ceny, pročež by se z dealerů stali pouze prostředníci, kteří by zákazníka seznámili s tím či oním, a následně by mu předali auto. Za to by jim náležel jistý poplatek, zbytek marže by shrábnul Ford.

Že se druhý odstavec ani v nejmenším neslučuje s tím prvním, vidíte sami, přesto Ford dlouho věřil, že to klapne, ještě loni takové plány potvrzoval a ke všemu po dealerech požadoval, aby si zasloužili být toho všeho součástí. Pokud by tedy mohutně investovali do úpravy svých showroomů pro prodej elektromobilů, dostali by svolení elektrická auta prodávat. Pokud ne, zůstali by na druhé koleji s konečným stavem v podobě nemožnosti prodávat cokoli, neboť Ford spalovací vozy už za 5,5 roku nabízet nechtěl. Už reakce dealerů ale naznačovala, jak moc naivní představy Fordu jsou.

Firmě se tak vše už loni začalo vracet jako bumerang, neboť zájem o elektrické vozy začal povážlivě klesat a Ford na nich pořád prodělává kalhoty. I svůj přístup k dealerům tak musel změnit a nedávno je požádal, aby zastavili investice do prodeje elektrických vozů. Jak už padlo dříve, automobilka původně od vlastních prodejců chtěla, aby do showroomů napumpovali až 1,2 milionu USD (cca 27,3 milionu Kč), aby mohli jet v elektrickém vlaku. Za to měly být pořízeny dobíjecí stanice, upravená prodejní místa, servisy, došlo by na proškolení personálu apod. Celou rošádu chtěl modrý ovál dokončit letos, i tento plán ale nakonec padl.

Jak informují kolegové z Auto News, Ford přechází k tomu, že elektromobily značky budou nakonec moci nabízet všichni, tedy i ti, kteří do showroomů neinvestovali. Jak to vysvětlí či vykompenzuje prodejcům, kteří v nich utopili až desítky milionů korun a nyní jsou ve stejné pozici jako ti, kteří se na to vybodli, automobilky nevysvětlila. Její postoj je ale pochopitelný - je to Ford, kdo se musí snažit najít těmto autům zákazníka libovolnými cestami, bude tedy rád, když je kdokoli prodá jakoukoli cestou. Za takových podmínek to zkrátka musí být Ford, kdo se „musí ohnout”, nikoli jeho dealeři.

Firma ale pochopitelně neříká, že by s prosíkem přišla za těmi, nad nimiž nedávno práskala bičem, oficiální reakce společnosti je až komická. „Přišli jsme na to, že zapojena chce být větší část prodejců, a my opravdu nechceme, aby se jednalo o něco exkluzivního pro pár vyvolených,” uvedla k věci Lisa Drake, která má na povel elektrické programy. Tak určitě, chce se dodat „sportovně”.

Prodejci, kteří jasně dali najevo, že je jim nabízení elektrických aut tak nějak ukradené, chtějí být najednou zapojeni do prodeje v době, kdy zájem o tyto vozy přinejmenším dál neroste? A Ford na to reaguje tak, že za to od nich přestává cokoli chtít? Kdepak, to Ford chce, aby dealeři tato auta prodávali v co nejširším měřítku, a proto si přestává klást podmínky, aby se to stalo. To je celé.

Za první letošní kvartál Ford ve Státech dodal zákazníkům jen 9 589 Mustangů Mach-E. V zemi má přitom zhruba 3 500 prodejců, o úspěch tedy nejde ani za situace, kdy se meziročně prodeje zvedly o 77 procent. I proto nyní modrý ovál chce, aby elektromobily prodávali všichni, bez jakýchkoli omezení. Foto: Ford

Petr Prokopec

