Ford podruhé v krátké době otočil. Po zrušení elektrických plánů nebude v Evropě ani obcházet své dealery

/ Foto: Ford

Horší službu za větší peníze, to chtěl Ford v konečném důsledku nabídnout lidem poté, co by přešel na tzv. agenturní prodej. Nakonec to neudělá, kritika zákazníků, dealerů i odborné veřejnosti jej donutila couvnout.

Pro většinu lidí je koupě automobilu po koupi domu či bytu druhým největším výdajem v životě. Není tak ani v nejmenším překvapivé, že prakticky všichni chtějí udělat dobrý obchod. Již do showroomu tedy vcházejí s tím, že oficiální ceny platit nebudou ani v nejmenším. Místo toho se snaží dosáhnout co nejvyšší slevy, případně pak přihození některých položek zcela zdarma. To si dealeři mohou dovolit, neboť rozdíl mezi jejich „nákupkou“ u výrobce a částkou, za níž auto prodají, bývá nemalý.

Po dlouhá léta automobilky neměly důvod, proč do zavedených schémat zasahovat, neboť jim vyhovovalo, že většinu rizik nese na svém kontě právě prodejce. A protože jejich obchodní strategie byla nastavena na produkci co největšího množství nových vozů, spokojily se i s menší ziskovou marží. Jenže právě na tomto poli se situace komplikuje - náklady pod tlakem na elektromobilitu rostou, zájem o nová auta klesá a výrobci hodlají každou hromádku peněz, ze které by si mohli něco urvat.

Řada automobilek tak chce přejít na tak tlačit fixní ceny, tedy takové, o které se již s prodejcem nemůžete handrkovat. Něco takového pochopitelně většina lidí odmítá, neboť zaplatí víc a nemotivovaný prodejce s pevnou odměnou za obchod se pro ně nepřetrhne. Není tedy divu, že prakticky kdekoli, kde byl tedy tento model zaveden, došlo k poklesu celkových prodejů, znát to bylo hlavně u Hondy v Austrálii. A aby toho nebylo málo, dealeři začali výrobce hnát k soudu, neboť po dekády byli nuceni investovat do svého byznysu. Ten by se ale nyní měl na popud jedné strany zhroutit, neboť namísto velkorysých provizí by ve hře zůstaly menší odměny za přípravu a předání nového vozu zakoupeného zákazníkem přímo od výrobce - tedy alespoň na oko.

Šéf Fordu Jim Farley přesto loni oznámil, že modrý ovál najede na strategii fixních cen po celém světě. Tato myšlenka ale zjevně měla velmi špatnou odezvu, načež automobilka pozvolna začala couvat. Co ale původně bylo odloženo na rok 2026, to se nakonec realitou vůbec nestane. Podobně jako Farley odpískal sázku jen na elektromobily, zrušil i plány na obcházení dealerů na oko přímým prodejem.

Oficiální potvrzení zatím schází, dle zdrojů kolegů z britského Autocaru ale měl Ford už minulý týden svým dealerům v Německu oznámit, že od plánovaného „agenturního modelu“ bylo upuštěno. Místo toho zůstává v platnosti dosavadní strategie, tedy využití dealerů se vším, co k tomu patří, a to minimálně do roku 2030.

„Tady v Evropě vidíme, že většina zákazníků ještě není připravena na to, aby se celá transakce odehrála online. Očekávali jsme, že posun bude rychlejší, ale realita nám ukázala, že zákazníci si při uzavírání obchodu přejí fyzickou interakci,“ potvrdila nepřímo výše zmíněné Anna Lena Strigel, prodejní šéfka značky pro starý kontinent. Zákazníci a prodejci značky si tedy mohou oddechnout, jakkoli těch prvních je stále méně. Ještě před strategií fixních cen totiž Ford najel na maximální míru elektrifikace, které obětoval opravdu mnoho - především pak své tradiční bestsellery.

U modrého oválu se tak již levně nakupovat nedá. Pokud pak navíc chcete cokoli jiného než SUV, pak skoro máte smůlu. A totéž platí také o zajímavějších spalovacích jednotkách. Jednu chybu tedy Ford sice napravil, u té druhé však stále přešlapuje na místě, jen odkládání a rušení příchodu nových elektromobilů nestačí. A měl by si pospíšit, dokud ještě lidé jsou ochotni do jeho showroomů chodit a s prodejci vůbec o něčem jednat.

Na strategii fixních cen chtěla značka najet hlavně kvůli elektromobilům. Nyní však zjistila, že v Evropě by si tak akorát podřízla větev, na které sedí, a své záměry raději přehodnotila. Foto: Ford

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

