Ford se nepoučil, brutální vrcholný Mustang navzdory jeho ceně prodává stejně teatrálně jako kdysi GT

Modrému oválu se nedůstojné divadlo okolo prodeje supersportovního GT vybraným celebritám navzdory velmi negativním reakcím mnohých zákazníků a fanoušků zalíbilo. A tak si ho hodlá zopakovat, tentokráte si bude vybírat kupce Mustangu GTD.

V roce 2015 představil Ford novou generaci supersportovního modelu GT. Její vývoj probíhal v přísném utajení, o to větší překvapení automobilka svým fanouškům přichystala. Navíc již během premiéry na autosalonu v Detroitu naznačila, že nehodlá zůstat pouze u konceptu, ale přijde také s produkční verzí. Když se k tomu o rok později přidalo vítězství vozu v Le Mans v kategorii GTE-Pro, nadšení publika dosahovalo bodu varu. O to ledovější ovšem byla sprcha, která přišla při oznámení zahájení objednávacího procesu.

Ford se totiž rozhodl, že svou vlajkovou loď nabídne jen vybraným lidem. Dle značky sice cílem celého výběrového procesu měla být jistota, že GT neskončí u překupníků, nýbrž u skutečných fanoušků, kteří s vozem budou jezdit, jenže realita za těmito snahami těžce zaostávala. V prvé řadě byli uspokojeni manažeři Fordu, kteří s autem nezřídka jen zajeli do garáže a tím pro ně vše skončilo. Ve druhém sledu došlo na společenskou smetánku, u které ani nevadilo, že žádný Ford neřídila.

Tím sice nechceme říci, že by Ford balamutil celý svět, nicméně ti lidé, o kterých veřejně prohlašoval, že na ně cílí, přišli na řadu v posledním sledu, popř. nikdy. Není tak opravdu překvapivé, že GT je k vidění spíše na aukcích než na závodních okruzích. Bylo to slušné mediální fiasko, a tak by člověk předpokládal, že se z něj značka poučí a napříště od procedury, která jejímu image spíše uškodila, raději ustoupí. Jenže Ford zjevně vedou lidé, kterým jeden mediální pohlavek nestačí. A tak dělají vše proto, aby dostali druhý.

Modrý ovál totiž loni představil Mustang GTD, tedy silniční verzi okruhového speciálu GT3. Ta k extrémnímu bodykitu dostala také 5,2litrový osmiválec naladěný na víc než 800 koní. Zároveň byl výrazně přepracován podvozek, v důsledku čehož by tato varianta měla dle tvrzení automobilky zvládnout Nordschleife pod 7 minut. Rázem by tak šlo o nejrychlejší Ford, jaký se kdy v pohoří Eifel objevil - i proto, že silniční GT se na tomto okruhu oficiálně neukázalo.

Při pohledu na výše zmíněné parametry a schopnosti asi nepřekvapí, že automobilka nehodlá nabízet provedení GTD zrovna levně. Ceny se mají odpíchnout od částky 325 tisíc dolarů (cca 7,7 milionu korun), konkrétní suma ale zatím ještě upřesněna nebyla. Již nyní je ovšem jisté, že půjde o nejdražší Mustang všech dob. Výroba pak dle neoficiálních spekulací bude omezena na tisíc až dva tisíce kousků, pročež se nám tu otevírá prostor o podobnou šarádu jako před pár lety.

Jak zjistili kolegové z Carscoops Také zájemci o GTD si musí u Fordu vytvořit profil, v jehož rámci zveřejní nejen svou adresu a kontakt, ale rovněž automobilce zkusí odůvodnit, proč by měla zvolit právě je. Musí tedy odpovědět na otázky, zda již nějaký Mustang vlastní, jestli jsou aktivní ve světě závodních aut, patří mezi sběratele či influencery a vlastní konkurenční vůz podobného výkonu. Důležité je rovněž nahrání 60sekundového videa, v němž se vychválí až do nebes.

Že v důsledku tohoto procesu vše dopadne podobně jako před pár lety, asi nemusíme dodávat. Proč ovšem automobilka po takové publicitě touží, je nám záhadou. Velmi selektující je už jen samotná cena. A pokud Ford nechce, aby vznikal převis poptávky nad nabídkou, může auto dál zdražit nebo rozšířit jeho výrobu. Ne, on raději znovu bude hrát podivné hry a vážně netušíme, co ho k tomu vede.

Mustang GTD páruje opravdu extrémní bodykit s osmiválcem naladěným na více než 800 koní. Značka si za tuto verzi bude účtovat minimálně 7,7 milionu korun, přesto si zájemce znovu vybere kontroverzním způsobem. Foto: Ford

