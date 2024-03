Ford si nechal patentovat chytré řešení převozu větších věcí, bude mu ho závidět i Škoda se svým Simply Clever před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Malé věci dáme snadno do interiéru, větší do kufru, velké za auto nebo na střechu. Ty opravdu rozměrné je ale pak třeba ještě ukotvit, což může být slušná osina v zadnici. Chytrá novinka Fordu ale i to značně ulehčí.

Program Simply Clever je jeden ze základních pilířů Škody, však mladoboleslavská automobilka výčet prvků, které mají zjednodušit váš každodenní život, neustále rozšiřuje. Dnes tedy můžete počítat nejen s deštníkem ve dveřích, škrabkou na led ve víčku palivové nádrže či s vyjímatelnou svítilnou, která jinak slouží jako osvětlení zavazadelníku, ale třeba i originálním řešením dolévání kapaliny ostřikovačů. Škoda tím navíc inspirovala mnohé konkurenty, načež vám dnes nějaké chytré prvky nabízí pomalu každý výrobce.

Při pohledu na obrázky, které pochází z amerického patentového úřadu a všimli si jich kolegové z Motor Authority, se nicméně zdá, že Ford zkouší program Simply Clever posunout na daleko vyšší úroveň. Automobilka s modrým oválem ve znaku totiž pracuje na úchytech rozměrného nákladu, které by za normální situace byly zapuštěné do karoserie, a to za předními blatníky, u lemu dveří. Pokud byste nicméně převáželi třeba kajak, lze je vysunout a využít k uvázání lana.

Přijde nám to jako velmi chytré řešení, jakkoli by někdo mohl jistě poukázat na to, že podobně lze lana uchytit třeba ke spodním ramenům uchycení kol. Je ale třeba si uvědomit, že v takové chvíli by došlo na kontakt s koly. Kromě toho by provaz mohl bránit v otevření kapoty. A co je prakticky jisté, v místě, kde by se dotýkal karoserie, by poškodil lak. Úchyty vystouplé do stran ale řeší veškeré tyto neduhy.

Je nicméně otázkou, zda toto řešení dorazí do výroby. Jakkoli totiž ochranná známka pochází z letošního roku, Ford si nápad nechal patentovat již 9. září 2022 - nynější zveřejnění může být jak znakem toho, že se použití tohoto nápadu blíží, tak pravého opaku. Ještě o rok dříve se pak lidé pracující pro značku ukázali na úřadě kvůli dělené zádi. Ani ta není v branži vyloženou novinkou, spojena je hlavně s Range Roverem. Dostaly ji však i některé verze Toyoty Land Cruiser, BMW X5 či Rivian R1S.

Kombinaci obou nápadů na produkčním voze by jistě uvítali milovníci aktivního životního stylu. Zvláště pokud by k tomu Ford ještě přihodil výsuvný nosič kol, o kterém se mluvilo již v roce 2017. Ani po sedmi letech ale nemáme zprávy o tom, že by se něco takového chystalo do výroby. V automobilové branži je ostatně uplatňování patentů, jenž mají bránit konkurenci v náskoku, vcelku běžné.

Ford i dnes nabízí různý tovární řešení, jak se s ukotvením delšího nákladu na střeše vypořádat. Žádné ale není tak elegantní jako to, ... Foto: Ford





...které si nechal patentovat v USA. Zda je dostane do běžné nabídky, je pochopitelně otázkou, aktuální zveřejnění může nasvědčovat oběma možným odpovědím. Foto: USPTO, CC0 Public Domain

Zdroje: USPTO, Motor Authority

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.