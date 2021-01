Ford v problémech zavírá najednou hned tři továrny, o práci přijdou tisíce lidí před 6 hodinami | Petr Prokopec

Stejně jako na jiné automobilky i na Ford dopadly následky koronavirové pandemie, které jsou v jeho případě spojené i s dobrovolným opuštěním řady automobilových tříd. To logicky musí zasáhnout i výrobu, v prvé řadě trochu překvapivě v Brazílii.

Česko je aktuálně zemí vůbec nejhůře zasaženou koronavirem, platí to ovšem „jen” relativně, tedy v přepočtu na tisíc obyvatel. V absolutních číslech jsou na tom pochopitelně hůře větší země. Třeba v takové Brazílií již bylo pozitivně otestováno 8,13 milionu lidí a 204 tisíc na následky COVIDu-19 zemřelo. Země se navíc utápí v poměrně velké ekonomické nejistotě, a tak Mercedes před Vánoci oznámil, že uzavírá svou tamní továrnu v Iracemapolis. Třícípá hvězda ale není jedinou značkou, jíž dohnaly potíže, podobné kroky totiž nyní ohlásil i Ford.

Modrý ovál má v Brazílii hned tři továrny, všechny ovšem skončí. Výroba v podnicích v Camacari a Taubaté bude ukončena ihned, komplex Troller alokovaný ve městě Horizonte bude uzavřen během letošního letošního roku. Ford neupřesnil, kolik lidí kvůli tomuto kroku propustí, nicméně v první továrně pracuje zhruba 4 600 zaměstnanců, ve druhé se na výrobě motorů podílí přibližně 1 370 dělníků a ve fabrice Trolleru dělá okolo tisícovky lidí. A vzhledem k okolnostem se dá předpokládat, že výpověď dostane naprostá většina z nich - podle zdrojů Reuters půjde o asi 5 tisíc zaměstnanců.

Ford přitom dodává, že brazilský trh neopouští, jen dále umenšuje své aktivity - částečně dobrovolně, částečně pod tlakem okolností. V zemi na každý pád dále zůstane vývojové centrum v Bahie, testovací centrum v Tatuí a ústředí v Sao Paulu. Kromě toho továrny v Camacari a Taubaté sice končí s výrobou aut, ovšem ještě nějakou dobu budou produkovat náhradní díly. Poté se ovšem jejich brány definitivně uzavřou. A jakmile skončí také výroba v Horizonte, budou již do Brazílie produkty Fordu pouze dováženy, a to především z Argentiny a Uruguaye.

Brazilci tedy ve výsledku mohou očekávat hlavně zemětřesení v nabídce, ze které by měly vypadnout modely jako EcoSport, Ka či především Troller T4. Za tímto názvem se skrývá off-road velmi podobný Jeepu Wrangler či Fordu Bronco, který svou životní dráhu odstartoval již v roce 2004, a to ještě jako nezávislý produkt. Nicméně o tři léta později modrý ovál koupil celou značku a její jediný model přesunul na zkrácenou verzi platformy T6, jíž užívá také Ranger. Souběžně s tím došlo i na modernizaci vzhledu.

I přestože se nicméně z Trolleru v mezičase stal v Jižní Americe kult, vůz to již před čistkou nezachránilo. Na sklonku roku tedy vzniknou poslední exempláře, poté se historie Trolleru jednou provždy uzavře. Ford jej hodlá nahradit právě modelem Ranger, který se vyrábí v Argentině. Mimo to má ovšem na brazilský trh zamířit také nový Transit, nové Bronco či dokonce Mustang Mach 1. Kromě toho značka oznámila, že hodlá v zemi co nejrychleji uspíšit i přesun směrem k elektrifikaci.

Něco takového může působit poměrně překvapivě, zvláště v kontextu s uzavřením továren. Nicméně v tomto ohledu je třeba připomenout, že jakkoliv je Brazílie koronavirem výrazně zasažena, na prodeji aut se pandemie příliš neprojevila. Místo toho trh loni nadále rostl, a to o 9 procent. Celkově tak bylo prodáno 2,9 milionu vozů, zatímco o rok dříve šlo o 2,79 milionu kusů. I v předchozích letech jsme ale byli svědky růstu oproti předchozímu období.

Suma sumárum tak Brazílie navzdory těžkostem dále představuje lukrativní trh. Nicméně koronavirová pandemie evidentně nutí výrobce k výraznému zefektivnění aktivit, což je u Fordu umocněno jeho problémy na globální úrovni - v Číně míří do propasti, v Evropě jen o něco méně hluboko a i když na USA se stále může spolehnout, loňský propad o 16 % je též významný.

Zatímco Mercedes uzavřel svou továrnu pouhé čtyři roky po jejím dokončení, Ford pro změnu končí s výrobou off-roadu Troller T4, a to přesto, že jej na konci roku 2019 nemalou měrou modernizoval. Foto: Ford

