Honda chce snížit marže dealerů skoro o polovinu, mají se tím podílet na přechodu na elektromobily před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Honda

Nebýt to tragicky hloupé, je to snad i směšné. Honda už pomalu nemá co prodávat a dealeři nejlépe ví, jak elektrifikované pohony táhnou zájem ke dnu. A nyní mají sami pomáhat financovat přechod jen na ně? Už vidíme jejich rozzářené úsměvy.

Nejen Jaguar jako by toužil po svém vlastním konci, podobně se chová také Honda. Japonská automobilka se totiž dílem řady ne zrovna uvážených rozhodnutí v Evropě prakticky odepsala a loni na celém kontinentu prodala jen 60 606 aut, z čehož téměř polovina připadá na britský trh. Co se pevniny týče, narazit na úplně novou Hondu už je těžší než spatřit čerstvě novou Alfu Romeo.

Přesunout se můžeme do Austrálie, kde prodeje loni padly nejníž za posledních 40 let. Za tím stojí tři roky staré rozhodnutí automobilky přejít na pevné ceny, což její vozy jen zdražilo. Tento krok má navíc ještě další negativní dopad, Hondu kvůli němu žalují demotivovaní dealeři. A mají velkou šanci vyhrát, neboť firma jim při přechodu na tento model spolupráce vyplatila velmi malé kompenzace na základě údajně zkreslených dat společnosti Deloitte. Ta pro řadu showroomů zpracovávala audit a měla tak přístup k interním datům, která prý byla zneužita.

Ani to ale zjevně Hondě nestačilo, nyní si tak pod sebou začíná podřezávat větev i v Kanadě. Značka totiž tamním prodejcům oznámila, že hodlá v zredukovat jejich marže až o nemalých 44 procent. Podle ní jde o nezbytné opatření, které má firmě pomoci s přechodem od spalovacích aut k těm elektrickým. Něco takového dealery logicky frustruje, neboť je to pro ně hned dvojitá rána - budou mít menší marže výměnou za podporu přesunu k vozům, o kterých ví, že o ně zákazníci z většiny nestojí.

O jaké peníze tu jde? Dle zdrojů blízkých celé věci se marže Hondy pohybuje mezi 4,5 a 8 procenty. I kdybychom přitom setrvali u nižší hranice, znamená to, že plánovaný ořez by vedl ke zhruba dvouprocentní redukci. U auta, jenž stojí nějakých 35 tisíc dolarů (cca 815 000 Kč), se tak jedná o 700 USD (16 300 Kč). To není malá částka ani ve chvíli, kdy se jedná o jeden exemplář. Nyní si ovšem představte, že slušné dealerství prodá klidně i několik set vozů měsíčně.

„Je to bezprecedentní,“ sdělil kolegům z Auto News jeden z dotčených prodejců. A dodal, že i když se u konkurence taktéž sahá na marže, dotyčné značky maximálně tu a tam sníží její výši u toho či onoho modelu. Ještě nikdo však dosud nepřišel s plošným opatřením takových rozměrů. To je dle dealerů nestydaté. „A je také drzé očekávat, že dealeři na svých bedrech ponesou náklady plynoucí z těchto změn,“ zaznívá dále od nejmenovaného dealera značky, který předpokládá, že Honda jim ruku v ruce s tím zakáže zvýšení cen nad hodnoty jí stanovené.

Automobilka tak dál jde cestou, která rozčiluje úplně všechny - dealery i zákazníky. A dalším přechodem na elektrické či elektrifikované pohony dosáhne leda téhož. Jak takto chce Honda pomoci zpět k jakkoli lepší pozici na trhu, je nám záhadou.

Taková Honda e byla neskutečné fiasko, kterému nepomohla ani propagace Maxe Verstappena, a tak předčasně skončila bez nástupce. Japonci se z tohoto propadáku evidentně nepoučili a dál kráčí stejnou cestou - proti všem. Foto: Honda

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.