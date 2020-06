Justin Bieber si pořídil autobus za 35 milionů, místo na turné s ním vyrazil kempovat před 3 hodinami | Petr Prokopec

Kanadský zpěvák se letos hodlal vrátit před živé publikum, stejně jako jiným mu to ale znemožnil koronavirus. Pro svůj nový mobilní domov ovšem rychle našel jiné využití.

Justin Bieber nemusí patřit mezi vaše oblíbené zpěváky, nelze ale zavírat oči před tím, co ve svých šestadvaceti letech ve světě hudby dokázal. Pokud se přesuneme do světa aut, má Bieber o poznání méně dobrou vizitku. Ač si totiž díky svému jmění mohl dovolit pořídit výjimečná auta, do svého řidičského umění bohužel neinvestoval. Stejně jako do vlastní zodpovědnosti. Za posledních 10 let tak byl mnohokrát nachytán opilý či zdrogovaný za volantem.

K problémům se zákonem se posléze přidaly také problémy s psychikou, kvůli čemuž si Bieber na nějaký čas naordinoval pauzu. Letos se ovšem chtěl vrátit jako napravený člověk, který navíc hodlá pokračovat ve své úspěšné hudební kariéře. V únoru proto vydal nové album s výstižným názvem Changes, ke kterému mělo v květnu odstartovat také turné živých koncertů. Těmto plánům však vystavil stopku koronavirus, přičemž aktuálně není jasné, kdy by Bieber mohl před publikem vystoupit.

Právě zrušené turné souvisí s naším dnešním příspěvkem. Zpěvák totiž původně měl být na cestách od 14. května do 26. září, přičemž během této doby by vystoupil na pětačtyřiceti různých místech. To je opravdu nemalý zápřah, kvůli kterému si Bieber pořídil obytný autobus od společnosti Marathon Coach. Tato firma se přitom na luxusní domovy na kolech specializuje a zákazníkům umožňuje opravdu neskutečnou individualizaci, jenž se týká jak barev a materiálů, tak celkového rozvržení interiéru.

Aktuálně není jisté, co přesně si Bieber objednal, nicméně s ohledem na fakt, že autobus měl na pět měsíců nahradit zpěvákův domov, bychom se ani nedivili zaškrtnutí všech možných příplatkových položek. Dá se tedy předpokládat, že stejně jako u nejdražších kreací firmy Marathon Coach nebude uvnitř chybět rozměrný obývací pokoj s krbem a několika rozměrnými televizemi. Ložnici pak dominuje dvoupostel obklopená rozsáhlým šatníkem.

Aby toho nebylo málo, je možné počítat s působivou koupelnou, kde nechybí jak mramor, tak velká zrcadla. A co více, zpěvák má k dispozici i plnohodnotnou sprchu a dokonce i saunu pro dva. Se svou manželkou Hailey si tak může užívat i více než soukromí, což se navzdory zrušenému turné nakonec stalo. Pár totiž kvůli koronaviru nejprve zamířil do Kanady, než se nedávno vrátil do Los Angeles.

Právě odtud Justin s Hailey vyrazili kempovat do Utahu, přičemž autobus si vzali sebou. Historky o spánku pod širákem bychom tedy od této dvojice očekávat neměli, ovšem snímky z grilovačky by se ven dostat mohly. Už jen proto, že Marathon Coach myslí i na takové dekadence a prostor pod vozem vyplňuje třeba výsuvným grilem. Není tak ani překvapivé, že ceny těchto autobusů startují na 1,5 milionech dolarů (cca 35,2 mil. Kč) a dá se očekávat, že Bieber si dopřál i nějaký ten příplatek navíc.

Justin Bieber si pořídil obytný autobus od společnosti Marathon Coach, se kterým místo na zrušené turné vyrazil s manželkou na piknik do Utahu



Interiér vozu aktuálně není znám, nicméně na těchto snímcích si můžete prohlédnout vnitřek autobusu dané firmy, který byl nedávno prodán

Zdroje: TMZ, Marathon Coach

Petr Prokopec