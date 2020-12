Rusové chystají tahač s nejmodernějším pohonem, jeho použitelnost je u nich otázkou před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Kamaz

Rusové se zdají být v případě řešení pohonů aut velmi konzervativní, zvláště když se pak jedná o nákladní vozy. Jak ale ukazuje tamní Kamaz, automobilce nejsou cizí ani vodíkové palivové články.

Rusko není zemí, kterou bychom mohli nazvat rájem elektrických aut. Na velké části jeho území se teploty po většinu roku pohybují příliš nízko, navíc značná rozloha komplikuje výstavbu jakékoli rozumné infrastruktury. Pokud k tomu pak navíc ještě přihodíme kupní sílu většiny obyvatelstva, je jasné, proč se právě v Rusku elektrickým autům vůbec nedaří a budou to tam mít těžší než v kterékoli jiné velké zemi.

Neznamená to nicméně, že by Rusové nechtěli na poli elektrickém zanechat svůj otisk. Velmi činný je zejména Kamaz, tedy výrobce náklaďáků a autobusů. Tato značka již v létě představila prototyp tahače Kamaz-53198 s elektrickým pohonem. Baterie o kapacitě 156,6 kWh by měly i při plném zatížení přívěsu zvládnout 100 kilometrů, nejvyšší rychlost se pak má pohybovat okolo 90 km/h. Vůz by navíc měl zamířit do sériové produkce, jakkoliv zatím nebyl zmíněn konkrétní termín.

Tím však ruská elektrická expanze neskončila, před pár dny automobilka představila 3,4metrový malý vůz Kama-1, jehož lithium-iontové baterie o kapacitě 33 kWh již mají zvládnout alespoň 250 km, zatímco pohonná jednotka s výkonem 109 koní stojí za 6,7sekundovým zrychlením a maximálkou 150 km/h. Mimo to vůz disponoval také autonomním řízením úrovně SAE4, ovšem ani v jeho případě nebyl zmíněn přesný datum zahájení sériové výroby.

To ale pořád není to nejzajímavější. Dnes Kamaz avizoval další novinku, kterou vyvíjí ve spolupráci s Polytechnickým institutem Petrohradské univerzity. Na rozdíl od předchozích dvou počinů sázející na bateriový elektrický pohon jde o modernější cestu - tahač s vodíkovými palivovými články. Generální ředitel automobilky Sergej Kogogin při té příležitosti uvedl, že do konce příštího roku má být vyvinuto hned 18 tahačů a autobusů osazených palivovými články. Takový je alespoň plán, který nemusí být naplněn, ostatně i použitelnost vodíkových palivových článků je v Rusku komplikovaná.

Termíny jsou i v tomto případě nejisté, směr je ale již jasně daný. Kamaz s alternativním pohonem začal koketovat již v roce 2018 a od té doby dodal zhruba 400 elektrických autobusů. Aktuálně pak krom zmíněného pracuje na zcela nové platformě, která je určena nejen pro celé budoucí portfolio značky, ale navíc pro různé druhy pohonu. To pochopitelně výrazným způsobem zredukuje náklady.

Lze už jen dodat, že Kamaz i přes koronavirovou krizi roste dvouciferným tempem. Není tak divu, že automobilka vyčlenila na investice v příštím roce rekordních 16,7 miliard rublů (cca 4,78 mld. Kč). Také počítá s dalším růstem, neboť na domácí půdě hodlá v příštím roce opanovat 51procentní podíl. S tím jí mají napomoci hlavně nové tahače Kamaz-5490 uzpůsobené spalování CNG a LPG, jež jsou další úkrok alternativním směrem.

Elektrický tahač Kamaz-53198 a malý elektrický crossover Kama-1 jsou prvními počiny značky na poli alternativního pohonu. Nyní navíc Rusové oznámili vývoj vodíkových aut. Foto: Kamaz

Zdroj: Kamaz

Petr Prokopec