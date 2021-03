Kim Kardashian si pořídila nové auto na zakázku, kola jí bude závidět i její manžel před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Platinum Group

Kim Kardashian za posledních pár let dvacetinásobila svůj majetek. I proto si může dovolit rozhazovat za další a další nová auta. Tím posledním je zakázkový Cadillac Escalade ESV na 26palcových kolech.

Kim Kardashian odstartovala svou kariéru jako stylistka své vrstevnice Paris Hilton. Více slávy jí ovšem přineslo video zachycující jej při soukromých radovánkách. Do té doby byla totiž známa jen jako dcera Roberta Kardashiana, známého právníka, který vysekal O. J. Simpsona z obvinění z vraždy. Její popularitu následně ještě umocnila reality show, která zachycovala běžný život celého tohoto klanu, do nějž patří i modelky Kendall a Kylie Jenner.

Díky těmto počinům se Kim získala pozornost celého světa a umí ji prodat. Přišla si tak na nemalé peníze, jež následně vložila do svých módních a kosmetických firem. To se ukázalo být mnohem lepším počinem než její televizní kariéra, neboť její majetek vzrostl z 45 milionů dolarů (cca 1 miliarda korun), což byl stav v roce 2014, na současných 900 milionů dolarů (20 mld. Kč). Kim si tak vlastně aktuálně může dovolit koupit cokoliv. Pro nás je podstatné to, že tato celebrita má v oblibě luxusní automobily.

To se potvrdilo již během posledních Vánoc, kdy Kim dostala od svého brzy již bývalého manžela, rappera Kanye Westa, hned pět Mercedesů GLS. Ty měly vyjít na zhruba milion dolarů (22,3 mil. Kč), což je ovšem jediná informace, která je známa. Daleko více se však ví o jejím novém přírůstku, se kterým se pochlubila společnost Platinum Group. Ta totiž Kim dodala už několik aut a naposledy prodloužený Cadillac Escalade ESV, jenž prošel lehčím tuningem.

Na jaké úpravy přitom došlo? Asi nejviditelnější novinkou je příchod 26palcových kol, které nejspíše Kim bude závidět i West. Jde o rapperský ideál, který je v tomto případě doplněn sníženým podvozkem a stříbrným lakem. Na evropský vkus jde o vskutku přehnané vozidlo, v případě širokých amerických silnic ale jeho majitelka rozhodně mít problémy nebude. Už jen proto, že sedávat nebude za volantem, ale vzadu.

Uvnitř je možné počítat nejen se separátními komfortními křesly a koženým čalouněním, nýbrž rovněž s prémiovým audio systémem AKG, který je spárován s neskutečnými 36 reproduktory. Zajímavé auto, podívejte se na to sami.

Kim Kardashian si pořídila upravený Cadillac Escalade ESV, který se mimo jiné pyšní 26palcovými koly. Foto: Platinum Group

Zdroj: Platinum Group

Petr Prokopec