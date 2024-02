Lada Niva dostane nový benzínový motor s charakterem dieselu, zapadne mezi náhrady za zrušenou novou generaci před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: AvtoVAZ

Niva měla co nevidět dorazit ve skutečně nové generaci, která by sdílela základy s chystaným větším SUV Dacie. Spolupráce Lady s Renaultem byla ale násilně přerušena, a tak si Rusové aspoň k dílčím novinkám musí pomoci sami.

Před čtyřmi lety se koncern General Motors rozhodl, že prodá svůj podíl v americko-ruském podniku, ze kterého vzešel Chevrolet Niva. Celý projekt tak připadl AvtoVAZu, který společně vyvinuté SUV přejmenoval na Ladu a po docela rozsáhlé, zejména vizuální modernizaci mu dal přídomek Travel. Pod tímto názvem se vůz prodává dodnes, přičemž stejně jako v roce 1998, kdy se ukázal poprvé, jej pohání 1,7litrový čtyřválec. Kořeny tohoto motoru jsou ale mnohem delší a sahají až k původnímu Žigulíku, jenž pod označením VAZ-2101 spatřil světlo světa již v roce 1970.

Právě z těchto důvodů jsou záměry ruské automobilky, které dostal do éteru tamní Avtopotok, vskutku přelomové. Rusové totiž hodlají Nivu Travel osadit novým motorem, konkrétně jedna-osmou. To nezní až tak zásadně, nakonec jde o stejný agregát, jaký pohání třeba Ladu Vesta. U něj nicméně mělo dojít k mnoha podstatným změnám, kdy mj. šestnáctiventilová technika byla nahrazena osmiventilovou. V důsledku toho výkon klesl ze 122 na 90 koní, navýšen však byl točivý moment a průběh výkonu v nižších a středních otáčkách. Přesné hodnoty zatím nejsou známy, nicméně nad 1 500 otáček má být jeho křivka plochá jako u dieselových motorů, což je u terénního auta pochopitelně záměr.

Souběžně s novou pohonnou jednotkou se změní také přední nárazník a úpravy schytat i podvozek. To ale pořád nebude poslední krok. Pro rok 2026 totiž Rusové chystají další modernizaci, která se bude týkat interiéru, osvětlení a některých elektronických komponentů. Je tedy více než jisté, že Niva Travel zůstane v nabídce minimálně do konce dekády. A vůbec by nás nepřekvapilo, kdyby podobně tomu bylo i v případ Lady Niva Legend, která byla původně odhalena již v roce 1977.

Důvodem natahování životních cyklů na maximum jsou nepřekvapivě následky konfliktu na Ukrajině, který vyústil v řadu ekonomických sankcí. Kvůli nim se rozhodl svůj podíl v AvtoVAZu odprodat i Renault, pod jehož taktovkou vznikala zcela nová Niva spolu s větším SUV Dacie. S platformou CMF-B tedy může počítat už jen rumunská automobilka, které to ve finále dává více možností k expanzi, neboť Niva se mimo Rusko podívá spíše okrajově.

Dodejme, že Lada dnes Nivu Travel prodává od 1 198 900 RUB, to znamená asi od 304 tisíc Kč. I když je to tedy druhý nejdražší model značky, jde pořád o velmi dostupný vůz. Chystaná modernizace na tom stěží něco velkého změní.

Ve své současné podobě se Niva Travel prodává od roku 2021. Dle aktuálních zpráv čeká toto SUV nový motor, i nárazník, za dva roky pak i přepracovaný interiér, světla a elektronika. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: Avtopotok@Telegram

Petr Prokopec

