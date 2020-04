Lada odhalila svůj nejluxusnější model, horší dobu si asi vybrat nemohla před 3 hodinami | Petr Prokopec

Auto je to zajímavé, jenže ekonomika v Rusku nebyla v dobré kondici ani před koronavirem a nyní na tom jistě není lépe. Nelze tedy čekat, že se bude dobře prodávat X-Ray za milion rublů.

Rusko se v březnu stalo automobilovou velmocí, tamní registrace totiž nebyly takovou měrou ovlivněné koronavirem jako ve zbytku Evropy. Respektive k ovlivnění došlo, ovšem ve zcela opačném gardu. Lidé si totiž zjevně uvědomovali, že kvůli situaci na trhu s ropou dojde k poklesu kursu rublu, pročež dojde na zdražování dovážených aut. Zákazníci proto showroomy vzali útokem, načež místo pádu přišel růst, který však byl vskutku ojedinělý.

V rámci dubna se totiž v zemi počítá naopak s utlumením prodejů, a to pomalu na nulovou úroveň. Stejně jako ve zbytku světa totiž došlo na uzavření showroomů i továren. Je však třeba dodat, že restart ekonomiky bude mnohem náročnější než v ostatních zemích. Musíme se tak ptát, zda vůbec ještě letos lze v Rusku počítat s růstem jakéhokoliv druhu. A jelikož se rýsuje spíše zamítavá odpověď, je nutné konstatovat, že stávající doba rozhodně není nakloněna představení automobilových novinek.

V případě Lady je přitom situace ještě o poznání tristnější. Výrobce totiž momentálně vyrukoval s novou verzí modelu X-Ray Cross, která dostala přízvisko Instinct. A je tím nejluxusnějším, co je v rámci této řady nabízeno. Což v podstatě znamená, že Lada aktuálně vyrukovala s víceméně neprodejným zbožím, neboť běžní Rusové na „instinkt“ nedosáhnou, zatímco pro movitou klientelu je tato značka plebejská. Jejímu rozhodnutí tedy úplně nerozumíme.

Může se přitom zdát, že částka 988 900 rublů (cca 336 tisíc Kč), na které novinka startuje, není závratnou sumou. Alespoň z pohledu Čechů. Ovšem je třeba připomenout, že průměrná mzda v zemi se pohybuje okolo 44 tisíc rublů (15 tisíc Kč). To jsou ovšem pouze statistiky, reálně totiž polovina pracujících Rusů bere jen něco málo přes 14 tisíc rublů (4 750 Kč). Aby si tedy mohli dovolit vrcholný X-Ray, museli by šetřit téměř šest let.

Bude tedy zajímavé sledovat, kam zamíří registrace luxusního provedení, pokud se takovými čísly vůbec Lada pochlubí. Aktuálně tedy jen dodáme, že Instinct nad zbytek produkce povyšuje v rámci zevnějšku černá střecha, černá zpětná zrcátka a dvoubarevná litá kola. Dovnitř se pak nastěhovalo čalounění kombinující kůži a látku, přičemž prošívání má specifický styl. Nechybí ani nápis vozu vyražený do sedadel nebo černé dekory.

Automobilka zároveň toto provedení vybavila modernějšími multimédii, se kterým přichází 8palcový displej, hlasové ovládání a zpětná kamera. Dále dorazilo i připojení na internet v rámci sítě 4G. Nová Lada X-Ray Cross Instinct tedy kráčí s dobou, přičemž za výše zmíněnou sumu nabízí jedna-osmu se 122 koňmi a manuál. Pokud ovšem chcete automat, musíte sáhnout do kapsy pro 1 048 900 RUB (357 tisíc Kč), za které ale dostanete jen 113 koní.

