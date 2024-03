Legendární Mercedes G dostal další facelift. Teď má průhlednou kapotu, zpod té ale začínají mizet velké motory před 5 hodinami | Petr Prokopec

Třída G má po faceliftu, která zvenčí není příliš viditelná, vlastně bude chvílemi i úplně neviditelná. Na technické změny ale došlo a zákazníci z nich jásat nebudou. Verze G500 navzdory svému označení dál nepoužívá osmiválcový motor.

V roce 2014 představil Land Rover koncept nové generace SUV Discovery, který se pyšnil velmi zajímavým prvkem. Řeč je o průhledné kapotě, která ve skutečnosti pochopitelně průhledná nebyla. Zpoza volantu jste to ovšem tak mohli vnímat, neboť stačilo aktivovat kamery usazené ve spodní přední části vozu, a rázem se na okno promítl nasnímaný obraz toho, co se nachází za kapotou. Něco takového nejen zlepšovalo bezpečnost na silnicích třeba ve městě, ale hlavně dávalo řidiči daleko více jistoty v terénu, když najednou viděl, co přesně se nachází před a pod autem.

Britové nicméně tento nápad do produkční reality nedotáhli. Místo toho se pochlapili Němci, konkrétně pak Mercedes-Benz, který kamerovým systémem osadil elektromobil EQE SUV. Posléze pak došlo i na GLC, oproti konceptu Land Roveru však oba vozy používají trochu jinou techniku. Obraz je totiž přenášen na palubní displej, což vás v podstatě nutí sejmout oči z vozovky. I proto je transparentní kapota dostupná pouze po aktivování off-roadového režimu, přičemž jet v té chvíli nemůžete ani 10 km/h. Stále je to ovšem lepší než dostat větví do oka či do chladiče.

Nyní toto řešení vyfasoval i Mercedes-Benz třídy G, u kterého došlo na další facelift. Zvenčí ovšem budete pomalu potřebovat návod, neboť změny nejsou příliš rozsáhlé - změnily se třeba jen lamely v čelní masce, nárazník či 18palcová litá kola. Uvnitř je pak možné počítat s vylepšenými multimédii MBUX, jenž doplňuje 12,3palcová dotyková obrazovka. Ta je součástí standardu, klientela si ovšem může připlatit také za dva 11,6palcové displeje, jenž zajistí zábavu vzadu. Pro cestující ve druhé řadě je pak v rámci doplňků připraveno i bezdrátové dobíjení mobilů.

Na vůbec největší změnu nicméně došlo u verze G500. Ta se navzdory stejnému označení musí dál obejít bez osmiválce, místo něj totiž bude všechna čtyři kola roztáčet třílitrový šestiválec. Za pomoci integrovaného startéru-generátoru jednotka produkuje 450 koní, tedy více než předchozí agregát (422 k), na jehož straně byl pro změnu vyšší točivý moment (610 vs. 560 Nm). Nakolik ovšem něco takového zákazníci pocítí, je otázkou. Počítat ale dále mohou s devítistupňovým automatem, třemi uzamykatelnými diferenciály a redukční převodovkou.

Se stejnou výbavou lze spojit také šestiválcový turbodiesel, který ve verzi G450d produkuje 367 koní a 750 Nm. K tomu je pak stejně jako u benzinové jednotky třeba přihodit 20 koní a 200 Nm dodávaných mild-hybridní technikou. S tou je ostatně spojeno i vrcholné provedení G63 AMG, které jako jediné zůstává u osmiválce. Ten nadále disponuje 585 koňmi a 850 Nm, startér-generátor měl ale zlepšit odezvu v nízkých otáčkách. A logicky se postarat také o snížení spotřeby, jakkoli na reálná data si musíme ještě chvíli počkat.

G63 je spojeno také s aktivním podvozkem AMG Active Ride Control, jehož součástí jsou hydraulické stabilizátory a adaptivní tlumiče. Tím nám novinky v podstatě končí, jakkoli ještě jednu musíme vypíchnout. Třída G je totiž konečně k dispozici také s bezklíčovým vstupem. Ten dal automobilce řádně zabrat, i když s ním má již dlouholeté zkušenosti. Jenže ještě nikdy nemuseli technici řešit poněkud staromódní kliky dveří. I v tomto ohledu ale zjevně vše dotáhli do zdárného konce.

Třída G prošla modernizací, který všem třem verzím v nabídce nadělil mild-hybridní techniku. Provedení G500 ji nicméně páruje už jen se šestiválcem. Foto: Mercedes-Benz

