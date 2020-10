Lidl se znovu tlačí do prodeje aut, nové vozy nabízí přes internet levněji než jiní dnes | Petr Miler

/ Foto: Renault

První pokus obchodního řetězce zabodovat na tomto poli sice skončil úspěchem, nabídka ale asi byla příliš levná na to, aby se Lidu vyplatila. Tak to nyní zkouší znovu - dráže a přesto levněji než jiní.

Už léta se říká, že auta jsou čím dál více spotřebním zbožím, z hlediska způsobu jejich prodeje to ale pořád tak nevypadá. Zatímco skoro cokoli z podobně klasifikovatelných produktů koupíte v kdejakém obchodním řetězci, prodej aut mají stále na starosti hlavně sítě specializovaných prodejců. I to se ale ony obchodní řetězce snaží změnit.

Asi nejvíce je na tomto poli slyšet o německém řetězci Lidl, který už dříve rozjel prodej ojetých aut z jeho služební flotily. Později se přidal tkaé s nabídkou nových vozů, kdy do prodeje pustil tisíc Fiatů 500 v různých barvách karoserie s dvou-, tří- nebo čtyřletou smlouvou a ročním omezením nájezdu na 10 tisíc či 15 tisíc kilometrů. Pod kapotou byla jedna-dvojka se 69 koňmi, uvnitř šlo počítat s klimatizací či multimédii UConnect.

Za takto vybavený vůz si obchodní řetězec účtoval 163,52 Eur (cca 4 470 Kč) měsíčně, pokud šlo o smlouvu s pojištěním, údržbou a zimními koly. To je velmi zajímavá cena, a tak není divu, že všech tisíc aut se během chvíle rozprodalo. Úspěch? Asi ne z pohledu Lidlu nebo Fiatu, protože po této várce aut už se k prodeji nevrátili a jeho web Lidl-Autos.de je dnes dokonce nedostupný.

To ale neznamená, že by přestal zkoušet. Prakticky to samé nyní rozjel ve Švýcarsku, akorát ve spolupráci s Renaultem a firmou Carvolution. Dohromady pak nabízí prakticky totéž co dříve v Německu, akorát v mírně modifikované podobě.

Autem je pochopitelně Renault, a to Clio s tříválcem TCe o výkonu 100 koní a automatem X-Tronic. Barvy mohou být šedá, šedá nebo šedá (to není vtip, jsou to tři odstíny šedé), výbava je bohatá včetně navigace, LED světel, klimatizace nebo parkovacích senzorů. A v ceně je absolutně vše od pojištění přes daně, servis, přezouváním na zimní a dokonce i dálniční známka. Limit km je 10 200 za rok, smlouva může být roční či jakkoli delší.

A ona cena? 429 franků, tedy asi 10 900 Kč, o nějakých 3 300 Kč korun méně, než lze totéž koupit kdekoli jinde. Do konce této nabídky zbývají čtyři dny a tušíme, že bude opět využita bezezbytku, třebaže je o něco méně výhodná než tak předchozí a ani tentokrát auto nedostanete hned - Lidl slibuje dodání nejpozději do února 2021 s možností dodání domů nebo převzetím v Bannwilu. Bude pak nabízet auta i jinde, třeba také u nás? Uvidíme, zatím to vypadá, že spíše zkouší, co si na tomto poli může dovolit.

Lidl nabízí ve Švýcarsku výhodně Renault Clio. Nabídka je opět limitovaná, zjevně zkouší, jakou cestou jít. Foto: Renault/Lidl

Zdroj: Lidl Auto Abo

Petr Miler