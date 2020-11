Luxusní sedan ohromující neobvyklými zadními blinkry jde do prodeje, poznáte ho už zdálky před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: DS

Na první pohled možná nepříliš nápaditý, v detailech ale velmi originální vůz se poprvé ukázal už skoro před rokem, do prodeje ale míří až nyní. A reálně k mání bude až příští rok, třebaže se dávno vyrábí.

Od ukončení výroby Citroënu C6 uplynulo již osm let. Ani během tak dlouhé doby ovšem žádná s francouzských značek nepřišla s novým luxusním sedanem, který by se usadil na jeho trůn. Je to docela paradox, neboť samotný Citroën v mezičase oddělil od mainstreamové produkce značku DS, kterou vyslal do prémiového segmentu. Tamtéž pak míří Peugeot, nikoliv však skrze specializovanou divizi, nýbrž sám za sebe. I tak ale bude muset země galského kohouta přežít další skoro rok bez svého absolutního automobilového krále.

Spása je ale nadosah, jakkoliv nebude okamžitá. Francouzi oznámili, že i na starém kontinentu začnou prodávat svou vlajkovou loď DS 9 E-Tense, která už skoro před rokem zaujala hlavně svým designem. Nešlo ale ani tak o celkové pojetí, neboť na francouzský vůz tohle auto není bůhvíjak designově zajímavé, minimálně jedním detailem ale oslní. Jde o řešení zadních směrových světel.

To se překvapivě objevuje ve svrchní části zadního skla, což je přímý odkaz na původní Citroën DS. A třebaže dnes už je něco takového zbytné, neboť auto musí mít legálních důvodů i klasické blinkry zakomponované v zadních světlech, této francouzské invenci tleskáme. Jako projev snahy zaujmout funguje a navíc není jen ryze vizuální záležitostí. Když tohle auto pojede před vámi, poznáte ho už z velké dálky, takto blinkry žádné jiné blikat nebude.

DS9 jako takový zamířilo už dříve do prodeje v Číně, kde se vyrábí nejen tamní varianta, ale i ta určená pro Evropu. Jak jsme ovšem již naznačili, i když vůz do prodeje míří nyní, fakticky nebude dostupný ihned, ani v nejbližších měsících. Místo toho se se začátkem jeho fyzických prodejů počítá až od září 2021. Těžko říci, co za tím stojí, možná jde jen o složitější úpravy vozu pro evropské prostředí. Buď jak buď, novinku koupíte od 47 700 Eur (cca 1,25 milionu Kč), na této částce DS 9 E-Tense pouze startuje. Za vrcholný model nicméně již dáte 80 tisíc Eur (2,1 milionu Kč), a to ještě nebyla řeč o příplatcích.

V případě pohonů Francouzi hodlají od počátku nabízet tři varianty, ovšem pouze jednu čistě benzinovou. Ta vyfasuje pod kapotu přeplňovanou jedna-šestku, která sice produkuje dostatečných 225 koní, nicméně objemem by asi velký poprask nevzbudila, zvláště v kombinaci s cenou. I proto raději Citroën skryl velikost agregátu za nepříliš informující označení PureTech.

Stejný motor dostanou i dva plug-in hybridy, přičemž první počítá se shodným výkonem 225 koní. Nicméně benzinová jednotka je v tomto případě naladěna pouze na 180 koní, dalších 110 pak dodává elektromotor. Špičky agregátů tedy zjevně nejsou sladěné, to ale nejspíše zájemcům o toto provedení až tak vadit nebude. Prioritou pro ně bude spíše lithium-iontová baterie o kapacitě 11,9 kWh, díky níž má luxusní sedan urazit až 50 km čistě na elektřinu.

Automobilka přitom počítá s tím, že stejné dvoumotorové ústrojí nabídne i s celkovým výkonem 250 koní, tento model má ovšem dorazit ještě později než příští rok v září. O vrchol nabídky se přitom nejedná, ten tvoří varianta E-Tense 4x4 360, která již dle názvu disponuje pohonem všech kol. Dáno je to příchodem druhého elektromotoru o výkonu 113 koní. Benzinová jednotka přitom u této verze produkuje koní 200, celkově jich pak řidič má k dispozici 360.

Tyto agregáty Citroën pod hlavičkou značky DS hodlá spárovat s Alcantarou, kůží, chromovými dekory či třeba 20palcovými litými koly, zatímco v rámci karoserie mohou zákazníci volit mezi pěti barvami. Dále dorazí semi-autonomní řízení úrovně SAE2, detekce aut ve slepém úhlu či systém nočního vidění. Standard je to tedy rozhodně slušný, nicméně i tak se měsíční registrace nejspíše budou pohybovat jen v desítkách kusů. I to by ale nakonec značka DS mohla brát jako úspěch.

DS 9 E-Tense se od září příštího roku bude konečně prodávat také v Evropě. S cenami startujícími na 1,25 milionu Kč to ovšem nebude mít jednoduché. Foto: DS

Zdroj: DS

Petr Prokopec