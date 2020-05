Mercedes ukázal nové řešení volantu svých aut, jeho největší novinky nejsou vidět před 5 hodinami | Petr Prokopec

Na volantu auta zdánlivě není moc co vymýšlet, Mercedes ale přesto přichází s novinkami. Chystá se s nimi paradoxně na chvíle, kdy volant nebude potřeba možná už vůbec.

Na počátku března Mercedes odhalil facelift třídy E. Německá automobilka nicméně musela oželet svých patnáct minut slávy, neboť ženevský autosalon byl krátce před otevřením bran zrušen. Stál za tím samozřejmě koronavirus, který se v dané době dostal z Číny do Evropy. Výrobci se tak museli s premiérami přesunout online, což samozřejmě prezentace do značné míry omezilo. Na druhou stranu, o to více důvodů automobilky nyní mají, aby se ke svým novinkám ještě před zahájením prodeje vracely.

Výjimkou není ani inovovaná třída E, u které se nyní Němci zaměřili na volant. Ten vypadá jako prvek, u kterého se nedá přijít s mnoha novinkami, nicméně i tak značka ze Stuttgartu zabodovala, neboť volant uzpůsobila moderním technologiím. Zejména pak autonomnímu řízení, což působí kontraproduktivně. Většina z nás má totiž autopilota spojeného se spánkem, čtením či rukama složenýma v klíně, nikoliv však s aktivním užíváním volantu.

Je však třeba si uvědomit, že aktuálně dosahují autonomní systémy úrovně SAE2, s ničím z výše zmíněného tak nelze počítat. Výrobci navíc nově uvádí, že plnohodnotný autopilot rozhodně není za rohem, ale čekat jej můžeme spíše na konci dekády. To ovšem znamená, že volant lidstvo bude používat ještě hezky dlouho. A právě proto se třícípá hvězda rozhodla, že jej uzpůsobí současnému stavu, který je na půli cesty k vysněné plné autonomii.

Nový volant Mercedesu proto dostal do vínku tzv. dvouzónovou detekční zónu. Ta je součástí věnce, přičemž dokáže rozpoznat, zda má řidič volant pevně v rukou. Z toho důvodu jsou senzory usazené na přední i zadní části věnce, a to na obou stranách. Pokud tedy systém jednoduše zjistí, že volant nesvíráte, neumožní vám pokračovat s aktivovaným autopilotem, a to bez ohledu na úroveň automatizace či legislativní výjimky.

Mercedes se tímto způsobem chce vyhnout problémům, které jsou spojené především s Teslou. Ta své autonomní řízení pojmenovala právě Autopilot, čímž způsobila značné zmatení publika. Do naplnění významu názvu má totiž systém mnohdy i dále než u konkurence. Lidé ale i přesto očekávají, že za ně zcela převezme kontrolu. Tesla je před tím sice varuje, ovšem její opatření zabraňující puštění volantu z rukou jsou nedostatečná.

Vyjma dané pomůcky přitom nový volant Mercedesu dostal do vínku také tlačítka Touch Control na obou stranách, jenž v případě některých funkcí jako třeba u nastavení hlasitosti či tempomatu umožňují ovládání ve stylu mobilních telefonů. Značka totiž dodává, že velké množství nervových zakončení nám v konečcích prstů umožňuje cítit i ty věci, které jinak nevnímáme. Nová haptická odezva tak má řidiče více propojit s vozem.

Jak to tedy vypadá, i u věcí důvěrně známých, lze přijít s novými řeśeními. Níže přiložená fotogalerie přitom jen dokazuje, jak dlouhou cestu Mercedes již ušel. A jakkoliv se jedná o nejstarší automobilku světa, zpočátku bylo možné její vozy řídit pouze skrze páku či táhlo. S volanty začala třícípá hvězda koketovat až v roce 1900, tedy šest let po jejich vynalezení Francouzem Alfredem Vacheronem. Šlo nicméně o mnohem jednodušší kousek, než jakým bude nyní osazena inovovaná třída E.

Volanty Mercedesu ušly pořádný kus cesty, nejnovější provedení určené pro třídu E přitom již reaguje na rizika spojená s autonomním řízením

Zdroj: Mercedes-Benz

Petr Prokopec