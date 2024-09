„Musí se z nás stát Číňani,” říká teď šéf Stellantisu. Už definitivně ztratil soudnost, dál trvá na elektrifikaci všeho před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Massimo Pinca, Reuters

Člověk, který dlouho působil jako bojovník za zdravý rozum, který jen neochotně přijímá politický diktát, je nakonec tím, kdo za něj nakonec horuje ze všech nejvíc. A hlavu si nedělá ani s tím, že by jím řízené značky ztratily identitu. Důležité je jen jedno - aby byly elektrické.

Výsledky koncernu Stellantis za první letošní půlrok lze bez okolků označit za mizerné. Dolů šlo vše od prodejů přes obrat až po čistý zisk. Důvodů nastalé situace je víc, odpovědnost za ně ale nikdy nepůjde sejmout z beder šéfa koncernu Carlose Tavarese, který se po zveřejnění výsledků pod tlakem situace definitivně odkopal. Ještě do konce června totiž vystupoval jako člověk, který má všech pět pohromadě. Nevynechal tak jedinou příležitost, aby zkritizoval politiky kvůli jejich přílišnému tlaku na elektromobilitu, který neměl vést k ničemu jinému než k destrukci branže.

Že ruku v ruce s tím Stellantis elektromobily fakticky neodmítal, se navzdory všem Tavaresovým proslovům dalo chápat. Ani Tavares a jím řízené značky si nemohou dělat, co se jim zamane, místo toho musí plnit pravidla. S ohledem na jeho veškerá dosavadní slova jsme však očekávali, že když většina branže začne bojovat za zmírnění emisních limitů, bude Tavares hlásnou troubou odboje. . Jenže realita je jiná, šéf Stellantisu překvapil postojem, že když jemu chcípá koza kvůli vnucování elektrických aut, až ostatním chcípne také.

Absurdní, z prstu vycucané limity tedy mají zůstat takové, jaké jsou, přičemž Tavares je hodlá splnit s pomocí levných elektromobilů. Což je písnička, kterou v rádiích hrají již bezpočet let. Každého normálního člověka tato hymna konformistů už pořádně štve, minimálně šéf Stellantisu jí ale zjevně nadále miluje a bezmezně jí věří. A proto podle ní hodlá dál tancovat. Cílem Tavarese i nyní je, aby na konci dekády byly prodeje Stellantisu v Evropě na 100 procent elektrické, v Americe pak na 50 procent. To na sklonku roku 2024 zavání definitivní ztrátou soudnosti, však třeba v Česku pro Stellantis klíčový Peugeot prodává jen 2,1 procenta elektromobilů. Jak chce učinit zbylých 97,9 procenta prodejů elektrických během 5 let a 2 měsíců?

Podle něj má lepší výsledky zajistit zcela nový přístup k bateriovému pohonu. „Musí se z nás stát Číňani,“ říká Tavares podle Reuters. Jen kopírováním přístupu automobilek z Říše středu mohou mít místní zavedené značky konkurenceschopné. Tuto strategii Stellantis již začal částečně aplikovat, když loni v říjnu koupil 21procentní podíl v Leapmotoru. Zároveň si zajistil i exkluzivní práva na výrobu aut této značky mimo Čínu. Proto se ostatně městský elektrický prcek T03 montuje v polském Tychy. A i když jde jen o seskládání dovezených modulů, na obejití cel to stačí.

Jenže v důsledku toho 3,6metrové auto startuje na 475 tisících Kč, což je sice relativně málo na poměry elektromobilů, jenže zároveň naprostý nesmysl v porovnání se spalovacími vozy. A auto v prvních testech nic zázračného nepředvádí. Když k tomu ještě přihodíme předsudky vůči čínským autům, které ani nálepka Made in Tychy nezmění, nelze čekat zrovna enormní úspěch. Ostatně pokud by se k nějakému takovému schylovalo, Stellantis by již nyní mluvil o závratném množství objednávek. Jenže v PR oddělení je ticho jako po pěšině, místo toho zrovna nyní vidíme, jak Stellantis varuje před dalším snížení zisků, což poslalo jeho akce o dalších 14 procent (!) dolů.

Tavares přesto doufá, že když politici ona spalovací auta zakážou, lidé zkrátka nebudou mít jinou možnost než jít nakupovat tam, kde bude nejlevněji - tedy ke Stellantisu. Že jim zůstane i možnost zamířit místo do showroomů s novými vozy do autobazarů, si zjevně nepřipouští. Stejně jako mu evidentně nedochází, že jen málokdo pobírá plat 915 milionů korun ročně jako on, aby mohl auta jako T03 považovat za levná. O to krutější ale zjevně bude jeho procitnutí.

Pod Tavaresem se totiž houpe křeslo a v následujících měsících bude mít zřejmě poslední šanci dokázat, že je mužem na správném místě. Pokud tedy jeho sázka na čínské produkty, která má být globální, neboť zvažována je výroba aut Leapmotoru také v USA, nevyjde, velmi pravděpodobně si bude muset sbalit kufry. Jsme přesvědčeni, že pokud se nezačne znovu zajímat o přání zákazníků, dealerů, prostě o trh, uspět nemůže.

Elektrický hatchback Leapmotor T03 není ani hezký, prostorný ani výkonný a neoslňuje ani enormním dojezdem. Dle Carlose Tavarese je pak při ceně startující na 475 tisících korun levný, s tím ale kdokoli s alespoň špetkou soudnosti nebude souhlasit. Foto: Leapmotor

Zdroje: Reuters, Stellantis

Petr Prokopec

