Někdo najel s autem 2,1 milionu km za 8 let, přístup majitele je lekcí pro všechny

Stále s původním motorem i po tak extrémní kilometráži za tak krátký čas jezdí tohle auto. Při pohledu na další servisní záznamy i stav vozu skoro ani není divu.

Extrémně ojetých aut už jsme viděli řádku, naposledy šlo o Nissan Navara, s nímž majitel zvládl urazit 1,6 milionu km za 13 let bez jediné velké závady. Je to obdivuhodná věc, znamená to nutnost jezdit 12 300 km každý měsíc po 13 let v kuse, to by možná omrzelo i lecjakého nadšeného řidiče. Přesto je třeba říci, že tento i jiné podobné výkony blednou před tím, co dokázal majitel s autem zachyceným na videu níže.

Jde o Ford F-250 Super Duty, tedy už tak trochu náklaďák a ne ryzí osobák, pro většinu lidí to ale bude americký pick-up jako každý jiný. Tento vůz jednoho dne přijel do servisu člověka, který na Youtube provozuje kanál Powerstroke Tech Talk a ani on nemohl uvěřit, s čím má tu čest. Tento Ford totiž najel za pouhých 8 let 1,3 milionu mil, tedy bezmála 2,1 milionu km. To znamená neskutečných 261 500 km za rok, 21 800 km každý měsíc, 1 089 km každý pracovní den. To zní jako absurdita non plus ultra, je ale skutečná.

Nakonec to není poprvé, co se s takovým nájezdem setkáváme, tehdy tomu nemohl věřit ani výrobce auta, ve výsledku se ale vše potvrdilo. V absolutní rovině dnes přesto odemykáme další úroveň, protože více jak 2 miliony km za tak krátký čas snad ještě nikdo s podobným autem neujel. Navíc je třeba dodat, že vůz vypadá na to, co si musel prožít na silnici, neuvěřitelně dobře, a to hlavně díky poučnému přístupu majitele.

V prvé řadě je to styl jízdy, který se odráží v tom, že majitel zvládá ujet přes 250 tisíc km na jedné sadě pneu. Přes čtvrt milionu km na jedněch pneu. A pozor, za oněch 2,1 milionu kilometrů jen dvakrát měnil brzdy. Nedovedeme si představit míru defenzivity jeho jízdy, to se snad musí nad silnicí vznášet, extrémní výkony ale vyžadují extrémní přístup k věci.

Není to zdaleka vše, majitel mění olej každých 13 tisíc km (tedy častěji než každých 14 dnů, abychom si rozuměli...), používá aditiva do něj i do nafty. Motorem vozu je totiž diesel 6,7 V8, který to zjevně oceňuje, neboť je dodnes původní. Potřeboval tedy už čtyři turba, ale... jedno turbo na 500 tisíc km, to nezní jako velký problém.

Kontroverzním, ale pro životnost motoru jistě přínosným krokem bylo odstranění EGR-ventilu a filtru pevných částic, u nás by to znamenalo stopku na STK. Jinak musel majitel měnit jednou převodovku, jednou diferenciál a zbytek v podstatě nestojí za řeč. Drobnější podvozkové díly, dvě baterie nebo rozvody jsou v tomto případě spotřební materiál.

Podívejte se ale sami na videu, jak tohle auto vypadá, je to vážně výjimečný případ. Jen dodejme, že na tachometru svítí číslice 999 999,9 mil, protože digitální přístrojovky obvykle více neukáží. Podle jiným záznamů ale auto ujelo dalších 300 000 mil a dostalo se až k současnému stavu, který na kilometry dělá 2,1 milionu. Dvě celé jedna milionu kilometrů za osm let, jen si to zkuste vyslovit...

Až absurdní nájezd zvládl podobný Ford F-250 za 8 let, jeho stav je přesto obdivuhodně dobrý, motor původní, brzdy měněné jen dvakrát... Ilustrační foto: Ford

