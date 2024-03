Nissan býval pionýrem na poli elektrických aut, nyní se svými kroky stará spíš o to, aby o ně nestál nikdo včera | Petr Prokopec

Jak zajistit elektromobilům tu nejhorší možnou reklamu? No stačí naštvat lidi, kteří si je navzdory jejich limitům koupili, naučili se s nimi žít a v dobrém o nich hovoří před okolím. Přesně to nyní udělal Nissan, když bez jasného důvodu omezuje funkce původních Leafů.

Před pár dny jsem se konečně dočkal nového mobilu. Respektive o poznání novějšího, než byl starý iPhone 6. Ten sice zůstává stále funkční, pročež bych s ním klidně mohl dál telefonovat i posílat zprávy. Jenže Apple pro tento model již zcela ukončil podporu, což znamená, že do něj nemůžete stáhnout nejnovější operační systém. V důsledku toho ovšem máte smůlu v případě řady aplikací. A nemusí jít nutně o nic zvláštního, třeba videa z Youtube už šlo zhlédnout jen přes internetový prohlížeč.

Na jedné straně lze počínání Applu pochopit. Z používání stále starších mobilů má firma stále menší profit, a tak musí být do nějaké míry jejím cílem, aby si lidé pořídili přístroj nový. Něco takového pak sice je ziskové, o ekologii ovšem nemůže být řeč. Na výrobu každého přístroje, ať je jakýkoli, padne hezká řádka emisí. Čím déle jej pak udržíte funkční, tím nižší vlastně dopad na životní prostředí je. Pokud ale jeho výrobce uměle namaluje na zem tlustou čáru, jde tím proti přírodě.

Něco podobného teď dělá Nissan, jehož britské zastoupení oznámilo, že s účinností od 1. dubna letošního roku odebere elektromobilům Leaf a e-NV200 vyrobeným do roku 2016 klíčové funkce. Jejich majitelé tedy již nebudou moci využít mobilní aplikaci, aby si v zimě kabinu předehřáli a v létě ji ochladili. Stejně jako nemohou skrze telefon ovládat dobíjení, jak informuje BBC. Tato funkce jim přitom dosud umožňovala volbu času, kdy vůz začal odebírat energii ze sítě, což vedlo ke snížení nákladů na dobíjení.

Nissan tyto funkce nezrušil zcela, pouze nejsou součástí příslušné mobilní aplikace. Klimatizaci či dobíjení tak lze nadále ovládat přes palubní menu přímo v autě, to ovšem znamená, že pokud chcete kabinu předehřát, musíte se nejprve zabalit do péřové bundy, vylézt ven, odemknout, nastartovat a následně šátrat na palubním displeji. Jakmile pak vše nastavíte, můžete se vrátit dovnitř a pár minut vyčkávat, než bude váš vůz připraven na cestu v nejlepším možném komfortu.

Něco takového není zrovna příjemné, pročež se dá předpokládat, že hodnota těchto aut citelně klesne, pro jejich majitele určitě. Když si přitom uvědomíme, že jejich baterie jsou minimálně sedmileté, spíše však starší, a za náhradu se platí majlant, pak budou dané vozy zralé stále více jen do šrotu. Pro Nissan to asi bude jen dobře, má větší šanci prodat svým zákazníkům něco novějšího, ekologický aspekt, se kterými jsou elektromobily tak spojovány, ale trpí.

Nejde tu ale nakonec jen a možná ani především o ekologii, v prvé řadě jde o obrovský marketingový přehmat. Původní kupci elektromobilů jako Leaf z doby, kdy byl Nissan na poli těchto aut pionýrem, jsou obvykle nadšenci do těchto vozů, které je třeba si hýčkat. Bývají nejen věrnými zákazníky, ale často také šiřiteli až nereálně dobré pověsti takových aut. Čím jim to nyní Nissan vrací?

Kdyby pro jeho krok existoval kloudný technický důvod, bylo by možné jej chápat, takový ale neexistuje. K danému omezení značka přistoupila prý proto, že britské telekomunikační společnosti se připravují na vypnutí sítě 2G, přes které se Leafy připojují k internetu. To zní jako technický limit, jenže k vypnutí 2G odpojení dojde až k roku 2030. K omezení aplikace Nissanu k 1. dubnu 2024. A není to aprílový žertík.

Majitelé si tak stěžují, že jsou tímto krokem zaskočeni a dozvídají se o něm jen s minimálním předstihem. Majitelé dotčených vozů totiž začali dostávat e-maily o ukončení podpory aplikace NissanConnect ze strany zmíněných modelů až začátkem března. Nissan se tak dekádu po svém pionýrském počinu (Leaf byl dlouho nejprodávanějším elektromobilem světa) nyní skutečně stará spíš o to, aby si elektromobil nekoupil už nikdo,

První generace Leafu se vyráběla v letech 2010 až 2017, nejde tedy zrovna o včerejší novinku. Přesto majitelé tyto vozy mohli dodnes používat jako „zamlada”, od 1. dubna už to možné nebude. Foto: Nissan

