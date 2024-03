Nové levné SUV Citroënu vypadá velmi lákavě, stát má jen 225 tisíc Kč. EU se už proto vyhne obloukem před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Citroën

Evropské a v Evropě dál velmi intenzivně působící automobilky pořád umí nabídnout atraktivní auto za dobré peníze, jen ho tu jaksi nesmí prodávat. Je to i případ nového Citroënu Basalt, bohužel.

Za posledních pár let se v automobilové branži stalo zvykem, že pokud některý výrobce chystá levnou a zajímavou novinku, pak můžete si můžete být jisti tím, že země Evropské unie o ni budou ochuzeny. Vlastně tak ani není třeba doufat v to, že byste si Citroën Basalt mohli jednou moci koupit v Česku. Nové francouzské SUV-kupé totiž míří primárně do Indie a Jižní Ameriky. V obou regionech se bude lišit některými detaily, pokaždé však lze očekávat nízkou cenu.

Basalt byl zatím odhalen pouze jako koncept, už z jeho pojetí je ale zřejmé, že produkční verze výrazně jiná nebude. Dorazit pak má ve druhém letošním pololetí, přičemž zatímco Indové mohou počítat s LEDkovými světly, Jihoameričané dostanou pouhé halogeny. Na další nuance nejspíš dojde v rámci výbavy, Citroën však s podrobnostmi přijde až s premiérou produkční verze.

Už teď ale víme, že Basalt bude stát na platformě Smart Car, která je levnou verzí známé modulární architektury CMP/eCMP. V důsledku toho by neměla dorazit pouze čistě spalovací verze osazená tříválcovou jedna-dvojkou naladěnou na 110 koní, ale také elektrické provedení. S jeho debutem nicméně Francouzi kvůli menšímu zájmu nepospíchají, ve hře je tak až příští rok.

Bez ohledu na pohon Basalt působí velmi lákavě, ať se na něj již podíváme z jakéhokoli úhlu. Čelní partie jsou velmi blízké nám známému Citroënu C3 Aircross, ty zadní jsou ale zcela unikátní. Právě svažující se střešní linie přitom bude tím hlavním důvodem, proč lidé do showroomů značky zamíří. Francouzi pak dodávají, že kromě stylu byl důraz kladen i na prostor.

Zajímavý pak ostatně není jen vzhled, ale i samotný název. Citroën se totiž evidentně rozhodl, že opustí zavedenou praxi, kdy svá SUV pojmenovával alfanumericky a na konec přihazoval buď písmeno X, nebo přídomek Aircross. Slovo Basalt lze přeložit jako čedič (nakonec i u nás se mu pořád říká bazalt), přičemž značka dodává, že asociace se sopečnou vyvřelinou má zdůraznit robustnost vozu.

Lze už jen zmínit, že produkční Čedič, pardon Basalt by v Indii měl stát zhruba 800 tisíc rupií, tedy jen 225 tisíc korun. Zda u toho budou šmrncovní kola konceptu, je otázkou. Uvnitř však má publikum očekávat jak digitální přístrojový štít, tak větší obrazovku multimédií. Ta mimo jiné nabídnou Android Auto a Apple CarPlay, stejně jako nebude chybět automatická klimatizace.

Jak jsme tedy předestřeli již na úvod, Basalt se jeví jako opravdu zajímavé auto. A jako takové bohužel EU mine. Proč se v tomto směru nůžky mezi většinou starého kontinentu a zbytkem světa pořád jen rozevírají, asi nemusíme opakovat.

Nový Citroën Basalt působí velmi přitažlivě, přičemž předznamenává produkční verzi, jíž lze očekávat ve druhé půli roku. V EU ale k mání nebude, záplavě místních regulací nemá šanci dostát. Foto: Citroën

Zdroj: Citroën

