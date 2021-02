Nové nejlevnější SUV Škody poprvé ukázalo finální vzhled, spojí agresivitu s praktičností před hodinou | Petr Prokopec

K nejen našemu příjemnému překvapení na sebe auto přebírá podobu loňského konceptu jen s jistým zjemněním. A za málo hodlá nabízet opravdu hodně také uvnitř.

Loni touto dobou svět ještě netušil, co jej čeká během následujících 12 měsíců. Škoda tak mohla na autosalonu v Dillí představit vizi nového SUV určeného pro indický trh. Mladoboleslavská značka v této zemi vede koncernovou ofenzivu, která v prvé fázi vyústí v představení čtyř novinek. Dvě z toho dostanou logo okřídleného šípu, zatímco druhý pár se bude promenovat s emblémem Volkswagenu. Produkční verze konceptu Vision In bude první z nich, přičemž pod názvem Kushaq měla dorazit do prodeje již loni.

Původní plány nicméně narušil koronavirus. Nové SUV se tedy ve světové premiéře ukáže až letos v březnu. Značka nám to připomíná prostřednictvím první oficiálních skic finálního vzhledu, jež mají zvědavost publika ještě umocnit. To asi nebude problém, neboť Kushaq se na nich tváří stejně agresivně jako výše zmíněný koncept. A pokud by došlo na odstranění čelního loga a masky, stejně jako zadních světel, nejspíše nikdo by netipoval, že jde o novinku Škody. Zejména ona příď totiž odkazuje spíše na japonské značky.

Dá se předpokládat, že realita nebude až tak odvážná, nicméně ve srovnání s u nás a především v Číně prodávanou Škodou Kamiq coby jinou levnou alternativou je novinka rozhodně přitažlivější. Oba vozy přitom sdílí rozvor 2 651 milimetrů, také Kushaq tedy nabídne na danou obchodní třídu rekordní vnitřní prostor. Na podrobnosti si nicméně budeme muset ještě nějaký ten pátek počkat, pročež můžeme jen připomenout, že Kamiq v rámci zavazadelníku počítá se 400 litry v základu, respektive s 1 395 litry po sklopení zadních sedadel.

Více se ví o motorovém prostoru, kde nelze očekávat diesely, jakkoliv Indie těmto jednotkám fandí. Země ovšem předloni přijala nové emisní standardy, do nichž se již výrobci vměstnávají podobně složitě jako do těch evropských. Kushaq tedy bude k mání pouze s benzinovými agregáty, a sice s litrovým tříválcem a 1,5litrovým čtyřválcem. S jakým výkonem budou spojené, však zatím není jisté. Na starém kontinentu nicméně pokrývají škálu od 95 do 150 koní.

Lze už jen dodat, že Kushaq bude možné spárovat s šestistupňovým manuálem či sedmistupňovým automatem. Obě převodovky nicméně přenesou výkon pouze dopředu, systém 4x4 nebude kvůli snaze o minimalizaci nákladů i co nejnižší cenu nabízen ani za příplatek. Terénní schopnosti by ale přesto novinka měla mít lepší než Kamiq, neboť s ohledem na kvalitu indických cest dorazí s velkorysejší světlou výškou a tedy i lepšími nájezdovými úhly.

Do prodeje by nové SUV mělo zamířit s cenou startující okolo 260 tisíc korun, přičemž již základ má zahrnovat manuální klimatizaci, již u vyšších výbav nahradí automatická. Chybět pochopitelně nebudou ani moderní multimédia s dotykovou obrazovkou či na Indii poměrně rozsáhlá bezpečnostní výbava. Jak se tedy zdá, na úspěch má Škoda políčeno velmi dobře. Zda se jej ale dočká, závisí mimo jiné na dalším vývoji koronavirové pandemie.

Škoda Kushaq na oficiálních skicách poprvé ukázala svůj finálních. Na nich se přitom tváří stejně agresivně jako loňský koncept Vision In. Foto: Škoda Auto

