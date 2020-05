Nejnovější Rolls-Royce se vyrábí 450 hodin, za jeho volant se ale nenasoukáte před 4 hodinami | Petr Prokopec

Není Cullinan jako Cullinan. Ten, o kterém dnes bude řeč, dostal od značky její standardní špičkovou péči i přesto, že se jedná o zmenšený model v měřítku 1:8.

Pokud po přečtení této věty zamíříte rovnou k níže přiloženému videu, nejspíše si v prvé chvíli budete myslet, že řeč bude o nějaké nové speciální verzi Rolls-Royce Cullinan. A do jisté míry budete mít i pravdu, britskému SUV se opravdu budeme na následujících řádcích věnovat. A hold složíme náročnému procesu jeho výroby, která si vyžádala 450 hodin, během nichž bylo třeba seskládat dohromady přes tisíc komponentů. Kupodivu však nejde o reálný vůz, za jehož volant můžete usednout, nýbrž o jeho model v měřítku 1:8.

Zmenšení velikosti je nicméně asi ten jediný rozdíl, jaký mezi reálným SUV a jeho modýlkem najdete. Byť je třeba dodat, že na seskládání skutečného Rolls-Royce Cullinan potřebuje automobilka zhruba dvojnásobně dlouhou dobu. To je však dáno i tím, že technici musí dát nejprve dohromady motor, tedy 6,75litrový dvanáctiválec. I ten je samozřejmě u zmenšeného provedení vypiplán do detailu, ovšem rozhodně nelze počítat s tím, že by vačková hřídel ovládala táhla válců nebo že by došlo na spalování benzinu.

Na druhou stranu je možné počítat s funkčními světly, kromě toho si zákazníci mohou zvolit i jednu ze 40 tisíc barev karoserie, jenž Rolls-Royce pro své SUV nabízí. A pokud nenajdou ten správný odstín, mohou si nechat zmenšeninu spárovat přímo se svým vozem. Je však třeba počítat s tím, že za každé individuální přání se platí nemalé peníze, a jakkoliv jde o lak na model v měřítku 1:8, nepochybujeme o tom, že namísto něj byste si klidně mohli pořídit i menší byt.

Cena zmenšeniny pak sice zveřejněna nebyla, nízká ale stoprocentně nebude. Rolls-Royce totiž při výrobě modýlku dbal na dodržení svých standardů, načež se i v tomto případě lak leští ručně několik hodin. Součástí tohoto procesu je přitom i nanesení boční linky štětečkem z veverčích chlupů, které mají tu nejmenší jemnost. Toho se navíc může chopit jen velmi malá hrstka lidí v britské automobilce, což zajistí patřičnou exkluzivitu i samotnému modýlku.

Přesunout se můžeme do interiéru, kde vás již po otevření dveří uvítají podsvícené prahy. Doplnit je přitom tak jako v případě exteriéru mohou přesně ty samé materiály a barvy, jenž jste zvolili pro reálné SUV. Platí to přitom nejen u dřevěných dekorů či koženého čalounění, ale rovněž u ozdobného prošívání a dalších zakázkových úprav. Skutečně tedy můžete mít identický vůz jako v garáži i ve svém obývacím pokoji, ovšem bez toho, aby vás strašil ze snu vyteklý olej či jiná maziva.

Lze už jen dodat, že zmenšený model k vám dorazí v průhledném boxu, jenž má takřka metr na délku. Problém je nicméně v tom, že Rolls-Royce aktuálně nerealizuje mezinárodní dodávky. Pokud tedy máte o model zájem, musíte si jej vyzvednout v nejbližším dealerství. Jedno takové se naštěstí nachází v Praze, což znamená, že nemusíte za hranice a tedy následně na testy či do karantény.

Preciznost, s jakou byl vyroben zmenšený model Rolls-Royce Cullinan, opravdu bere dech

Zdroj: Rolls-Royce

Petr Prokopec