Nový Ford Mustang se začal prodávat v Evropě i ve své nejdrsnější verzi. Na auto s V8 a manuálem je snad i levný před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Ale vážně, kdo vám dnes něco takového prodá? A kdo by čekal, že sem Ford při svém smýšlení s takovým vozem vůbec vytáhne? Stalo se tak a obdoby na trhu to nemá, přesto se ceny zdají být fér, i když lákavý Dark Horse po cestě přes oceán ztratil trochu ze své atraktivity.

Sedmá generace Fordu Mustang se světu poprvé představila už v roce 2022, do prodeje nicméně ve Státech zamířila až loni. A i když se zákazníci na rozdíl od předchůdce museli obejít bez šestiválce, málokomu to vadilo. Podstatné bylo hlavně to, že legendární muscle car nepřišel o motor V8. Vyjma něj pak americká klientela může sáhnout rovněž po 2,3litrovém čtyřválci EcoBoost. Nadmíru zajímavé ovšem je, že zrovna tento motor nemají k dispozici evropští zákazníci, tedy alespoň prozatím. Na starý kontinent totiž Mustang aktuálně zamířil jen s osmiválcem.

Pohonná jednotka zvaná Coyote se nicméně cestou přes oceán dočkala řady zásahů, které mají pomoci vyhovění přísnějším emisním i hlukovým normám. V případě základní verze GT byl tedy výkon snížen ze 487 na 446 koní, zatímco točivý moment klesnul z 562 na 540 Nm. Ford v tiskové zprávě zmiňuje i aktivní výfukové ústrojí, což vlastně znamená ještě větší sešup. S touto technologií totiž Mustang GT v zámoří disponuje 493 koňmi a 566 Newtonmetry.

Evropská klientela může toto provedení spárovat se šestistupňovým manuálem či desetistupňovým automatem, přičemž v prvním případě lze počítat se sprintem na stovku za 5,2 sekundy a nejvyšší rychlostí 263 km/h, ve druhém pak se 4,4 sekundami a 250 km/h. Standardně pak toto provedení disponuje brzdami Brembo a samosvorným diferenciálem, podvozek MagneRide upravující nastavení tisíckrát za sekundu ve prospěch co nejlepší ovladatelnosti je za příplatek.

Poněkud větší zklamání bude asi spojeno s nejdrsnější verzí zvanou Dark Horse, která má v zámoří k dispozici 507 koní a 566 Nm. Evropané si totiž musí vystačit se 453 koňmi a 540 Nm. Jízdní dynamika se tedy prakticky nemění, alespoň v přímém směru. Na okruhu by ovšem Dark Horse měl profitovat ze zadního křídla, difuzoru a bočních prahů, jejíchž tvar byl ovlivněn závodním speciálem. Specifické je rovněž zavěšení, o maximální přilnavost se pak starají pneumatiky Pirelli.

Mnohá lokální zastoupení již zveřejnila ceny, v případě nám nejbližšího německého trhu tak lze u verze GT počítat s 59 900 Eury (cca 1 491 000 Kč) u kupé a 65 000 Eury (1 618 000 Kč) u kabrioletu. Za Dark Horse je již třeba vytáhnout z kapsy 72 500 Eur (1 805 000 Kč). Když si přitom uvědomíme, že dosud se u nás startovalo na 1 506 900 Kč, dá se předpokládat, že novinka bude znovu bodovat - i když oproti šesté generaci se 449 koňmi výkonově nepatrně ztrácí.

V krátkosti pak už jen prolétneme interiér, do kterého se nastěhoval 12,4palcový digitální přístrojový štít a 13,2palcová obrazovka multimédií. Propojení systému s mobilními telefony je díky funkcím Android Auto a Apple CarPlay bezdrátové, stejně tak lze díky připojení 5G počítat s možností streamování hudby přímo z internetu a informacemi navigace zobrazovanými v reálném čase. Majitelé si přitom mohou přizpůsobit barvy i grafiku.

Co se pak kabrioletu týče, jeho střecha je v rámci sedmé generace lépe izolovaná. Sklopit či nasadit ji lze za 8 sekund, i s jízdou nahoře bez pak můžete v zavazadelníku počítat s dostatkem místa na dva golfové bagy. Tím nám tisková zpráva končí, o případném příchodu varianty GTD, která vyfasovala 5,2litrový přeplňovaný osmiválec produkující přes 800 koní, se evropské zastoupení Fordu momentálně nezmiňuje.

Mustang GT sedmé generace dorazil na evropské trhy pouze s osmiválcem, a to jako kupé... Foto: Ford



...a kabriolet, jehož střechu lze stáhnout za 8 sekund. Foto: Ford



Nabídku pak doplňuje ještě extrémnější provedení Dark Horse. Foto: Ford

Zdroj: Ford

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.