Jessi Combs musela zemřít, aby se dočkala svého zápisu do Guinessovy knihy

Získala si respekt i bez toho, přesto vehementně usilovala o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. To se ji nakonec podařilo, bohužel ale až skoro rok po tragickém incidentu.

Někteří lidé jsou ochotni splnění svých snů obětovat cokoliv. Jessi Combs mezi ně bezesporu patřila, kvůli čemuž je nyní s jejím jménem spojen titul Nejrychlejší žena světa. Za tu byla považována už dříve, Guinnessova kniha rekordů však naneštěstí provedla zápis až deset měsíců po její smrti. Americká závodnice loni zemřela v oregonské poušti, kdy zkoušela překonat rekord Kitty O'Neil, jenž se v roce 1976 rozjela na 824,9 km/h.

Combs loni v poušti Alvord usedla do speciálu North American Eagle Supersonic Speed Challenger, který pohání 52 tisíc koní, a po několika zahřívacích jízdách vyrazila za ostrými pokusy. Během prvního dosáhla rychlosti 829,2 km/h a během druhého 882,4 km/h. Právě při něm ovšem došlo k poškození předního kola, a to velmi pravděpodobně v důsledku nárazu do většího kamene na zemi.

Jakkoliv Combs splnila požadovaná pravidla pro zápis, dosud nebylo jisté, zda rekord bude oficiálně uznán. Nakonec se tak skutečně stalo, byť tu zůstávají mnohé nejasnosti. Průměr oněch dvou jízd totiž činí 855,8 km/h, ovšem v Guinnessově knize rekordů je s jejím jménem spojeno tempo 841,338 km/h. Jak byla tato hodnota vypočítána, zatím není jasné.

Tak jako tak jde o nemalý úspěch, za který však americká závodnice zaplatila cenu nejvyšší. Jessi přitom jen pouhé dva dny před svou smrtí zveřejnila na Twitteru snímek s komentářem, který je ve světle pozdějších okolností více než mrazivý: „Může se zdát bláznivé kráčet přímo do palební linie... Ale jen ti, kteří jsou ochotní něco takového podstoupit, dosáhnou něčeho velkého. Lidé říkají, že jsem blázen. Já říkám: Děkuji vám.“

Lze pak už jen dodat, že na její počest uspořádalo americké Petersenovo automobilové muzeum v Los Angeles výstavu, která se soustředila nejen na různé motocykly, závodní automobily či trofeje spojené se světem motorsportu, ale také na svářečské vybavení, jež Combs kvůli mezerám na trhu začala sama navrhovat a vyrábět. O to větší ztrátou její skon je.

Jessi Combs byla nadšenou americkou závodníci, jíž se naneštěstí touha po dosažení rychlostního rekordu stala osudnou, Foto: thejessicombs@Instagram

Zdroj: Guinnessova kniha rekordů

