Problémy Fiatu bobtnají. Pro nezájem zastavil výrobu dalšího dlouholetého bestselleru, Pandy

Brzy se možná budeme muset ptát, jestli Italové vůbec ještě něco vyrábí, neboť nestojí už jen výroba pětistovky, ale i dosavadní Pandy. Její zachování v nabídce bylo chytré, ale jen do chvíle, než se v o málo dražším spalovacím provedení ukázal i její nástupce.

V poslední době se zdá, že se neštěstí nechodí ani po horách, ani po lidech, ale že se vozí po koncernu Stellantis. Ten se momentálně musí potýkat s řadou problémů a musí sahat i po rozsáhlém propouštění. Není to ale ani tak projev smůly jako spíš následky roků nešťastných strategických rozhodnutí zjevně nekompetentního Carlose Tavarese, u kterého až stávající krize ukázala, jak skutečně smýšlí. Nyní už si sice ve firmě pomalu balí kufry, ještě předtím se ale pokusí vymyslet, jak ji dostat zpátky do černých čísel.

Problémů k řešení má na stole opravdu hodně, přičemž značná část z nich se týká Fiatu. Ten vsadil pomalu vše na jedinou kartu, samozřejmě tu elektrickou. Jenže třeba nový elektrický model 500 je takový propadák, že jeho výroba nyní pro nezájem bude stát měsíce. Dodnes pouze bateriový model sice dostane spalovací verzi, než se tak ovšem stane, bude se muset smířit s tím, že neláká. A to nikde, ani v zámoří, kde je přitom jediným nabízeným modelem značky.

Pětistovku může nyní těšit aspoň to, že v tom nebude sama. Jak informují kolegové z Auto News, Fiat byl nucen zastavit výrobu dalšího modelu. Tentokrát nejde o elektromobil, důvod je ale stejný - ani inovovaná Panda zvaná Pandina se neprodává tak, jak automobilka očekávala. Třeba letos v srpnu našlo svého majitele jen 3 873 aut, což je o 41 procent míň než loni ve stejném období. Příští měsíc se tedy výroba zastaví - do kdy, není známo, počítejme ale znovu nejméně s týdny.

Jak už padlo, pozastavení výroby se týká dále žijící třetí generace vozu, nikoli té zcela nové představené letos, která se stále ani pořádně neprodává. Právě ta ovšem pro Pandinu představuje problém. Také tento model měl být jen elektrický, jenže nezájem o 500e přiměl Fiat nabídnout i spalovací verzi rovnou. A je docela dobře možné, že právě její existence podráží předchůdci nohy.

Výroba předchozího provedení měla ovšem v továrně Giambattista Vico v Pomigliano d'Arco pokračovat nejprve do roku 2027, později Fiat oznámil, že vůz vydrží v produkci minimálně do roku 2030. To se asi nezmění, dá se ovšem předpokládat, že Fiat bude muset více přitvrdit na slevách, neboť Pandina není o tolik levnější než její nástupce. A to je vzhledem ke stáří, velikosti a výkonu vozu zkrátka moc.

Abychom byli konkrétní - ve své domovině, kde končí zhruba 80 procent veškeré produkce, dnes třetí generace startuje na 15 900 Eurech (cca 402 tisíc Kč), zatímco nástupce se má prodávat za méně než 19 tisíc Eur (asi 481 tisíc Kč). Jde přitom stále o spalovací provedení, které disponuje 100 koňmi, zatímco přední kola předchůdce roztáčí o 30 koní menší stádo. Novinka je pak zároveň o pořádný kus větším autem, pročež se klientela začíná stáčet tímto směrem.

Italové potvrdili, že zastaví výrobu Pandy třetí generace, neboť o ní není zájem. Tušíme, že budou muset přijít slevy - větší, výkonnější a celkově modernější nástupce dnes není zase o tolik dražší. Foto: Fiat

