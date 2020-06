Prodejní šéf VW říká, že Evropa se z následků koronaviru nevylíže roky před 2 hodinami | Petr Prokopec

Z dění v některých místech světa je vlastně stále otázkou, zda lze alespoň na samotnou pandemii pohlížet jako na minulosti, v Evropě se to tak ale jeví. Přesto má trvat roky, než se věci vrátí do normálu, jinde i déle.

Automobilový průmysl byl pandemií koronaviru a s ní souvisejícími opatřeními zasažen opravdu výrazně. Vyplývá to už z charakteru tohoto odvětví - jde kapitálově nesmírně náročný a přitom nízkomaržový byznys, který na nečekané poklesy odbytu jednoduše není stavěný. A ony poklesy jsou opravdu dramatické - asociace výrobců ACEA již oznámila, že letos by se mělo prodat v Evropě o 25 procent méně než loni, což by byl daleko největší propad v celé historii. Přesto pořád jde o optimistický scénář, který se nemusí naplnit.

V lidech je totiž nyní zaseta značná nejistota a řada z nich bude koupi nového vozu odkládat. Branže se proto musí připravit nejen na krušný letošek, ale i roky následující. Takový je alespoň pohled prodejního šéfa Volkswagenu Christiana Dahlheima, který vystoupil na online konferenci pořádané britskou automobilovou asociací SMMT. Dle něj se Čína z pandemie oklepe nejrychleji, ovšem Evropa bude nejspíše strádat až do roku 2022. A podobný vývoj by mohl být také v Americe, jakkoliv v rámci Států nelze aktuálně nic předvídat přesně. Nejspíše i proto, že přístup USA k restrikcím byl zpočátku vlažný a v tuto chvíli hrozí další omezení.

„Myslím, že ve Státech dojde na stejný vývoj jako v Evropě, ale vývoj v USA je v tuto chvíli nejtěžší předpovídat,“ uvedl Dahlheim s tím, že pokles a následný růst prodejů by měl proběhnout ve tvaru písmeno V. „Otázkou nicméně je, jak hluboké ono Véčko bude,“ dodává. Prodejní šéf přitom dále říká, že v Číně byl propad opravdu strmý, ovšem situace se dle očekávání má vrátit poměrně rychle do normálu. Je nicméně pochopitelné, proč je Dahlheim plný naděje - Čína je totiž pro Volkswagen zdaleka nejdůležitější trh, bez jehož rychlého zotavení by firma měla velké problémy.

Kromě již zmíněných zemí se přitom prodejní šéf VW otřel také o Jižní Ameriku, která je i kvůli horšímu zdravotnictví koronavirem zasažena daleko výrazněji než třeba Státy. Proto by zotavení mělo proběhnout až někdy v roce 2023. Vše přitom závisí hlavně na postupu vlády, která bude muset do churavějící ekonomiky napěchovat nemalé peníze. „Zatím vidíme povzbudivé znaky zvyšující se poptávky, neboť dealeři znovu otevřeli showroomy, ale i tak čekáme značný ekonomický dopad.“

Suma sumárum tato slova vedou spíše k černějšímu scénáři, než s jakým vyrukovala organizace ACEA. Letos by se totiž mohlo klesat ještě více, přičemž v roce příštím přijde při nejlepším stagnace a růst bude spojen až s rokem 2022. Je to však do značné míry podmíněno tím, že politici se nebudou snažit podporovat pouze elektromobilitu, ale průmysl jako takový. A že se koronavirus již nevrátí či maximálně ve slabých vlnách. Jinak bude rychlé zotavení stěží uskutečnitelné.

Prognózám prodejního šéfa Volkswagenu Christiana Dahlheima nechybí dávka optimismu, přesto ale pro branži nemalují zrovna růžovou budoucnost. Foto: Volkswagen

Zdroj: Auto News

