Putinovu limuzínu dostane první soukromý zákazník, rok a čtvrt po otevření dealerství

Petr Miler

Na zemi, kde zítra znamenalo už před patnácti měsíci, by to sedělo, jinak je to ale s podivem. Navíc je třeba říci, že se pořád jedná o jedno jediné auto, nic víc.