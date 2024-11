Rakušané ukázali nový elektrický speciál pro hasiče. Vypadá jako z jiné planety, ale co když sám začne hořet? včera | Petr Prokopec

Tohle auto má své výhody, zejména dynamikou překonává vše, na co jsme u „stříkaček” zvyklí. Jenže sám nevystačí ani na uhašení požáru jedné Tesly. A baterky má takové, že kdyby začal hořet, plné ruce práce s ním bude mít celá skvadra dalších takových hasičských speciálů.

O požárech elektrických je řeč poměrně často, i když zase tak časté nejsou. Spalovací vozy hoří častěji, jenže to je dáno už tím, že benzinový nebo dieselový motor pohání zhruba 1,5 miliardy aut, zatímco těch elektrických je mimo Čínu jen pár milionů. A jejich průměrné stáří je diametrálně odlišné, přičemž nejčastěji nepřekvapivě hoří stará auta.

Srovnatelná data o rizicích obou typů koncepcí tedy nemáme a mít nebudeme, dokud tu s námi elektromobily nebudou ve větším množství aspoň dekádu a půl nebo dvě. Jedno ale v tuto chvíli víme jistě - jakmile elektromobil začne hořet, vydá hned za několik spalovacích aut jak intenzitou požáru, tak nároky na jeho uhašení. Třeba loni na konci roku hasiči z Pine Level Fire Department potřebovali 136 tisíc litrů vody, aby se jim povedlo uhasit jednu jedinou Teslu Model Y.

Bez širšího kontextu by člověk nad danou věcí mohl mávnout rukou a déle se jí nezabývat. Jenže když zjistíte, že na uhašení spalovacího vozu je třeba jen 1 100 až 3 800 litrů, tedy i 120krát méně, než si vyžádala ona Tesla, rázem vám docvakne, že elektromobily představují docela jiné riziko. Za tím pochopitelně stojí jejich baterie a chemické procesy v nich probíhající. Na jejich uhašení pak nemusí stačit ani ona jedna „sprcha”, opětovně vznítit se mohou i později.

Tohle všechno víme, probírali jsme to mnohokrát, pokud ale má být budoucnost jen elektrická a bateriový pohon mají dostat všechna auta bez rozdílu, hrozí tu rozjezd jedné pozoruhodné spirály. Elektrická by totiž musela být i hasičská auta, která jsou riziku požáru vystavena jistě častěji než jakákoli jiná. A protože jde o těžké náklaďáky, bylo by jejich hašení teprve tvrdým oříškem k rozkousnutú.

Ukazují to parametry nového hasičského speciálu Panther 6x6 Electric od rakouské společnosti Rosenbauer Group. Jak už jeho název napovídá, disponuje elektrickým pohonem. Jeho hlavním účelem jsou pak zásahy na letištích, kde má bojovat s případnými požáry. Přičemž Rakušané mimo jiné pustili do světa video, ve které svou novinku poměřují s dieselem, který poměrně nepřekvapivě sprint projede na plné čáře.

To je pozitivní, skutečně je ale pro hasičské vozy klíčovou vlastností akcelerace? Nebo by to měla být spíše plná provozuschopnost za všech možných okolností, se kterou lze navíc počítat až do úmoru? Odpovězte si sami, firma každopádně uvádí, že Panther 6x6 Electric zvládne dvou- až tříminutový výjezd k požáru, kde dojde k „vycucnutí“ veškerého jeho obsahu, pročež mu má být ještě dost energie na zpáteční cestu. Jenže poté je konec, i kdyby hořelo celé letiště - vůz zkrátka musí zpátky na dobíječku, kde stráví spíše hodiny.

Nejspíše i z toho důvodu se vůz dočkal záložního dieselového generátoru, ten má nicméně obstarat jen zhruba 10 procent veškerého využití, zbytek připadá na elektrickou energii. Přičemž do svých nádrží vůz pobere až 12 tisíc litrů vody, 1 450 litrů pěny a 250 kilogramů hasicího prášku. To pochopitelně postačí na hezkou řádku spalovacích aut nebo jiných věcí, jenže co když na letišti začne hořet to elektrické? A co když začne hořet přímo tohle auto při zásahu,

To bude teprve něco. Je tedy hezké, že s výkonem 980 koní, který lze krátkodobě navýšit na 1 200, zvládá sprint na osmdesátku za 19,7 sekundy, to je na 40tunový speciál úctyhodné. Jenže jeho baterie o kapacitě 256 kWh jednak představují pouze ekvivalent 66litrové nádrže na naftu, což je na 40tunový hasičský vůz nic, navíc se i při výkonu 300 kW budou mají dobíjet nejméně 45 minut. Když ale chytnou, bude to pořádný požár, na jehož zvládnutí nebude stačit ani jeden další Panther 6x6 Electric, ani dva, ani tři... To může být v případě nasazení jen takovýchto aut skoro neřešitelný problém.

Hasičské vozy, stejně jako třeba sanitky, by tak měly být až těmi posledními v řadě, na které se elektrický pohon dostane. Jenže politici je chtějí dávat za příklad, a proto na danou strunu tlačí tak moc, až nevyhnutelně bude muset dojít na její přetržení. Kdyby to přitom odskákali pouze oni, můžeme si říci něco jako: „Mají, co chtěli.“ Jenže stejně jako v mnoha dalších podobných případech to budou hlavně obyčejní lidé, kdo aktivity „pachatelů dobra” odskáče nejvíc.

Panther 6x6 Electric není jen odpovědí na otázku, kterou nikdo nepoložil, je to i potenciální problém navíc, který má rychlé řešení jen za pomoci techniky, kterou má tento stroj nahradit. Foto: Rosenbauer Group, tiskové materiály

