Ruská Škoda Octavia RS se prodává stále levněji, oproti té české stojí skoro třetinu | Petr Prokopec

/ Foto: AvtoVAZ

Univerzální a výkonné auto je v dnešní době receptem na úspěch, a tak není divu, že Škoda Octavia RS na trhu boduje. Rusové něco podobného nabízí v menším v podobě Lady Vesta Sport a nabízí ji stále levněji.

Lada od loňského roku prodává model Vesta Sport. Zpočátku se mluvilo o tom, že by její výroba či dostupnost mohla být uměle omezena, což by cenu tlačilo výše, nakonec se ale děje pravý opak. Vesta Sport je k dispozici komukoli a její cena je stále atraktivnější. V tuto chvíli je Rusům k dispozici za 1 039 900 rublů, tedy asi 300 tisíc Kč. Když se přitom začala prodávat, stála v přepočtu 350 tisíc Kč. I tehdy šlo o velmi výhodnou nabídku, natož pak nyní.

Pravda, na poměry Lady to není vyloženě láce, oproti základnímu sedanu je to asi o 110 tisíc víc, na druhou stranu ale mohou počítat s docela jiným autem. Vůz se dočkal více než 200 modifikací, které AvtoVAZ u „ruské Octavie RS“ provedl. A i když vedle Octavie RS nejde o zcela srovnatelné auto, je mu vlastní stejný ideový základ a k mání je vedle ní skutečně za pakatel - ostrou Octavii dnes za méně než 889 900 Kč nekoupíte, to je skoro třikrát víc.

Za takové peníze je to skutečně velmi zajímavá nabídka. Zvenčí se Vesta Sport vůči základu liší originálními nárazníky, kdy ten přední doplňuje nízko zavěšený spoiler a ten zadní atrapa difuzoru. Dále dorazily specifické boční prahy a na ně navazující nafouklejší přední blatníky, pod nimiž se stejně jako pod těmi zadními skrývají 17palcová litá kola obutá do pneumatik o rozměru 205/50. Za nimi pak nalezneme silnější kotoučové brzdy, v každém rohu navíc nechybí ani tužší tlumiče. Samotný podvozek pak klesl k zemi o 31 milimetrů.

Zmínit lze dále překalibrování stabilizačního systému, jenž odpovídá posilám pod kapotou. Vesta Sport sice stejně jako běžnější verze počítá s 1,8litrovým atmosférickým čtyřválcem, jeho výkon však narostl ze 122 na 145 koní a točivý moment ze 170 na 184 Nm. Veškerý potenciál motoru míří skrze pětistupňový manuál na přední kola, sprint pak sportovní verze zvládne za 9,6 sekundy a maximálně pokoří 193 km/h. V prvém případě jde o zlepšení o 0,6 sekundy, ve druhém o 7 km/h.

Uvnitř je možné počítat se sportovními sedadly s navýšenou boční oporou, zatímco volant a hlavice řadicí páky byly obšity umělou kůží a dveřní panely zdobí imitace karbonu. Mimo to se kabina pyšní černým stropem, se kterým ideálně kontrastují červené doplňky - ty přitom nespočívají jen v plátech Alcantary na sedadlech, ale také třeba v proužku na volantu ukazujícím centrální pozici nebo v červeném podvsícení přístrojového štítu, klik dveří a sady pedálů.

Zákazníci mohou volit mezi verzí Luxe za oněch 1 039 900 RUB, která zahrnuje vše již zmíněné, stejně jako klimatizaci, vyhřívaná přední sedadla, tempomat, světlený a dešťový senzor. Paket Multimedia pak na palubu přivádí i navigaci, zpětnou kameru či vyhřívané čelní okno a cenu zvedá jen na 1 075 900 rublů (311 000 Kč). Máme pocit, že něco takového by se i u nás prodávalo velmi dobře, Lada ale bohužel trhy EU opustila.

Lada Vesta Sport je skutečně jen variací na Škodu Octavia RS, představte si ale, že taková auta si za základní cenu českého stroje můžete koupit tři - se 145 koňmi a skoro plnou polní. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: AvtoVAZ

