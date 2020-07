S nejnovější Teslou má problémy stále více lidí, automobilka už ani neví, jak je odmítat před 3 hodinami | Petr Prokopec

Čekali byste od tak obdivované automobilové značky kvalitu? A když už se něco nepovede, tak perfektní péči? Nedostanete ani jedno, Tesla zjevně neumí vyrobit kvalitní auto a lidem se ani nepokouší jakkoli pomoci.

Lidé jsou nepoučitelní. Platí to i v případě Tesly, která se ráda zaklíná tou prvotřídní kvalitou, realita je ale úplně jiná. Do aut vyrobených ve Fremontu zatéká, za deště jim padají nárazníky, za jízdy volanty, lak je mizerný, až autům reznou karoserie a kvalitativních problémů je nespočet. Není divu, že z poslední studie kvality J.D. Power vyšla Tesla jako výrobce daleko nejnekvalitnějších aut na trhu.

Jak vidíte, toto téma rozhodně není tabu, přesto lidé Tesly dál kupují s odlišnými očekáváními. I nový Model Y, který sdílí technické základ s již dva roky vyráběným Modelem 3, je ale dál velmi problematický. A co je možná nejhorší, automobilka konstruktivní pokusy zákazníků o nápravu zjevných výrobních chyb arogantně odmítá. Zákazníci tak přišli na to, že jedinou přijatelnou cestou je odmítnout nové auto převzít, ne každý ale má tu odvahu.

Mezi takové patří i Američanka Cathy, která aktuálně na Youtube varuje právě před elektrickou novinkou Tesly. Když si vůz před pár dny vyzvedávala, byla plná nadšení. Připadalo jí totiž, že vady na voze jsou jen drobné a Tesla v rámci kvality udělala obrovský skok kupředu. Nyní už zastává jiný názor, spíše než samotné problémy ji ovšem rozlítilo jednání servisního centra. To jí totiž oznámilo, že veškeré nedostatky jsou „v mezích normy”.

Že jsou tedy odlišné spáry na levé a pravé polovině karoserie? To je dle Tesly v normě. Totéž se týká špatného uchycení zadních světel, skvrn na sedadlech či třeba neslícovaných zadních opěradel. Stejně tak se servisní centrum vyjádřilo také k praskání aerodynamického krytu nasazeného na 19palcovém levém zadním kole. A co více, Cathy se dočkala rady, že pokud jí daný zvuk vadí, jednoduše se jej může zbavit tak, že aerodynamický kryt demontuje.

Právě toto jednání je již do nebe bijící. Tesla se totiž evidentně rozhodla, že prodáním vozu jakékoliv její starosti končí a vše ostatní je na zákazníkovi. Je jen otázkou, jak daleko mohou věci zajít, nicméně se zdá, že kult okolo Tesly začíná po hromadě podobných kritických hodnocení poněkud slábnout. Pokud by Cathy s podobným videem přišla před rokem, dočkala by se od fanoušků Elona Muska jen nadávek a hrozeb. Aktuálně však komentující zmiňují spíše to, že mají stejné problémy. Nebo že raději svou objednávku odložili až na příští rok, přičemž doufají, že Tesla do té doby kvalitu aut zlepší.

Z našeho pohledu je postup automobilky nepochopitelný, ve své pozici nováčka na trhu by měla dělat všechno proto, aby zákazníky překvapovala jen pozitivně, ona ale dělá pravý opak. A není to problém jednoho či dvou lidí, Tesla takto k reklamacím přistupuje zcela systémově a po jejich vlně jako by už nevěděla, jak je odmítat. „Boží vůle”, „meze normy”, to už jsou naprosté absurdity. Zvláště u vozu, který stál Cathy více než 60 tisíc dolarů (cca 1,34 milionu Kč) a má tak už cenově daleko k čemukoli běžnému.

Tesla Model Y je ještě větší ohňostroj marnosti než předchozí vozy značky, jak ukazují i tyto záběry. Možná i proto značka k zákazníkům přistupuje s nebývalou arogancí a jejich zcela oprávněné reklamace odmítá se stále absurdnější argumentací. Foto: omgTesla@Youtube

Zdroj: omgTesla@Youtube

Petr Prokopec