Sedm vesměs bezvýznamných zemí včetně Česka a Slovenska je proti likvidačním pokutám EU za CO2 u aut od roku 2025, nezmění nic

Evropskou unii dnes tvoří 27 zemí a mechanismy vyžadující splnění nesplnitelného již od příštího roku jsou nesmyslem pro každou z nich. Jen sedm se jim ale na poslední chvíli postavilo a žádná smetánka „plničů” evropské kasy to není.

Automobilky dostanou pokutu 376 miliard, nebo nevyrobí 2,5 milionu aut, varoval už letos v září šéf asociace výrobců ACEA před dopady tvrdší verze přerozdělovacích emisních mechanismů EU, které začnou platit od 1. ledna 2025. A nemaluje čerta na zeď, už současné kroky Fiatu a zřetelná nervozita řady automobilek z dalšího vývoje, nejviditelněji Volkswagenu a nově i Mercedesu, jsou přímými dopady toho, co bude následovat.

VW a Mercedes jsou obrovské německé firmy, něco jako krev pro žíly tamní ekonomiky. Šéf ACEA dlouhá léta dělal pro německý Volkswagen, vedl španělský Seat a založil tamní Cupru, nyní vede francouzský polostátní Renault. Také tyhle země zmíněná nesmyslné, v praxi ani s pomocí realitu ohýbajících emisních parametrů elektrických aut prakticky nesplnitelné požadavky budou ničit. A co na to všechny zmíněné země? Nic. Jejich představitelé si tak nanejvýš pustili píseň „Let It Go” z filmu Frozen, jinak nehnou brvou.

To je výsledek jednání zástupců jednotlivých zemí EU, ze kterých vzešel odpor proti zmíněné další fázi vývoje flotilových limitů u nově prodaných aut v Unii a z ní vyplývajícím likvidačním pokutám. Jedině Italové, kteří v minulosti naznačovali, že si tohle nepřejí, nakonec ale pro odklad, tedy jen to, že celý tenhle nesmysl nebude ještě chvíli platit, zvedli ruku. Jinak si jej formálně přeje jen šest dalších zemí. A Německo, Francie nebo Španělsko, které by pro úspěch takových snah byly třeba, mezi ně nepatří. Bavíme se tedy jen o Česku, Slovensku, Polsku, Rakousku, Bulharsku a Rumunsku. Pomineme-li zmíněnou Itálii, za významnější můžeme považovat odpor Polska (kvůli jeho velikosti) a Rakouska (kvůli jeho pozici dlouhodobě významné západní země), to je ale zoufale málo, z pohledu celé Evropy jsou to vesměs bezvýznamné země.

Ty, které odklad podporují, požadují pragmatičtější přístup v obavách, že přísnější pravidla učiní už tak bité evropské výrobce aut ještě méně konkurenceschopnými ve srovnání se zahraničními firmami, jak informují Auto News. Tvrdší verze přerozdělovacích mechanismů by podle společného postoje „vážně omezila” schopnost místního autoprůmyslu investovat do inovací a rozvoje. Je to za nastalé situace na konci listopadu naprosté minimum, co lze na tomto poli udělat, přesto širší podpora chybí.

Německý ministr hospodářství Robert Habeck sice přes týden řekl, že je připraven dočasně odložit pokuty, ale jen pokud výrobci automobilů vyvinou úsilí, aby zpřísnili své cíle týkající se emisí CO2 v letech následujících. Což je pořád stejná hloupost, neboť za rok se nezmění jedním slovem nic, celý emisní mechanismus EU je mimo realitu a dosažitelný nebude ve své stávající podobě v jakémkoli z následujících roku. Kancléř Olaf Scholz pak uvedl, že si sice nepřeje, aby byly udělovány žádné pokuty, přesto se k sedmi uvedeným zemím nepřipojil, protože pro automobilový průmysl je prý důležité cíle redukce emisí CO2 splnit. Asi by se měl nechat přejmenovat na Schalamounz...

Za popsaného rozvržení sil prakticky neexistuje šance, že by se na nastavených pravidlech něco změnilo. Ale buďme klidní, EU má naštěstí plán, jak automobilový průmysl zachránit, takže budeme všichni úplně zachránění. Co na tom, že je sama strůjcem toho, co jej teď ničí, že?

Výroba aut jako Škoda Kodiaq za nastavených pravidel brzy v podstatě nebude mít smysl. Už kvůli jejich zatížení vysokými pokutami na papírové emise CO2 by se musela prodávat za ceny, kterou téměř nikdo nebude akceptovat. A to už jsou teď nesmyslně drahá kvůli tomu, že z nich výrobci dotují vývoj, výrobu a prodej nechtěných elektromobilů, které jim mají pomoci flotilové emise snížit. Foto: Škoda Auto

