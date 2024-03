Šéf Audi neví, kde mu hlava stojí. Po přehodnocení elektrických plánů znovu říká něco jiného, je ale připraven to zase změnit před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Audi

Máloco reflektuje mizernou úroveň současného vedení některých automobilek jako toto. A Gernot Döllner v tom ani v Audi není sám, když jeho kolegyně pro změnu počítá s tím, že automobilka může kvůli své sázce na elektromobily zkrachovat.

Jsme přesvědčeni, že každá firma - a nemusí to být ani monstrum typu světově významné automobilky - potřebuje jasnou vizi, jasné cíle a jasně jednající vedení. Bez toho se stává lodí bez kapitána, která se otlouká o břeh podle toho, kam ji zrovna zanese proud. Tím nevyhnutelně trpí produkt, image, zaměstnanci i zákazníci.

Chápeme, že doba je vrtkavá a co včera bylo jasnou budoucností, může být zítra slepou větví vývoje, právě takové okolnosti ale oddělují v případě řízení zrno od plev. Jen skutečně schopný manažer dokáže i v takovým tlakům odolávat a v komplikované situaci postavit cíle firmy kolem něčeho konstantně udržitelného. Co to je? No přece plnění přání zákazníků, to je jediná věc, která se na jednu stranu také vyvíjí, ve své podstatě je ale konstantou.

Přijde nám to jako jednoduchý princip, skoro axiom. Přesto se najde jen pár velkých manažerů, kteří se umí takto chovat. Vzpomeňme třeba Akia Toyodu, který je pevných ve svých názorech a Toyotu vede jedním jasným směrem. Ve výsledku tak odmítá nechat firmu vláčet nesmyslnými požadavky politiků, které zajdou už pro svou technickou ekonomickou neuskutečnitelnost, a raději snese jejich represivní opatření, než aby jednal proti vůli zákazníků. Většina jeho kolegů ale dělá opak a následky jsou více či méně tragické.

Příkladem budiž Audi, které se stalo doslova posedlé elektrickou mobilitou? Na základě čeho? No přání zákazníků to nejsou zcela určitě. Stačí si zajít do libovolného autosalonu Audi a popovídat si s některým z upřímných obchodníků. Bude zoufalý už z toho, co od něj na jednu stranu očekává automobilka, kterou zprostředkovaně zastupuje, a co od něj chtějí návštěvníci autosalonu. Přesto si Audi dalo za cíl do roku 2026 fakticky skoncovat se spalovacími auty a žádná další nepředstavovat. A do roku 2033 nenabízet nic jiného než elektromobily.

Je jasné, že to drhne, i Audi to ví. Píše se rok 2024, jsme 21 měsíců vzdáleni od příchodu roku 2026 a elektrické prodeje značky jsou nikde. I v Evropě, kde jsou prodeje elektromobilů protežovány horem dolem, značka letos v lednu prodala 273 e-tronů GT, 1 672 modelů Q8 e-tron a 789 Q8 e-tron Sportback. A to je všechno, 2 734 aut, i Q2, jejíž konec bez nástupce už automobilka potvrdila, si koupilo 5 659 lidí. I A1, která to má též spočítané, si koupilo 2 306 lidí. A takovou A3, jejíž budoucnost je přinejmenším otázkou, chtělo 10 963 lidí. Je to pro elektřinu totální prohra a Audi to ví.

Nový šéf značky Gernot Döllner tak už loni začal s elektrickými plány brzdit, když mj. řekl, že firma v reakci na klesající poptávku nebude dále usilovat o maximalizaci nabídky elektromobilů, bude nadále prosazovat také spalovací a hybridní vozy, aby vyšla vstříc svým dealerům a zákazníkům a chce být flexibilní, protože v tom vidí šanci a lepší cestu jak pro firmu, tak pro zákazníky. „S celou triádou - našimi novými elektromobily, novou generací plug-in hybridů a modelů se spalovacími motory - jsme robustně a flexibilně připraveni na přechodnou fázi,” řekl tehdy Döllner.

Uběhly tři měsíce a mluví jinak, tedy alespoň při prezentaci nové elektrické Q6 e-tron, jak uvádí kolegové z Auto News. Navzdory zřetelnému zpomalení trhu s elektromobily řekl: „Naše vize je zcela jasná. Jsme plně oddáni elektrické mobilitě,” uvedl Döllner a dodal, že prodej pouze elektrických aut dál očekává kolem roku 2033 a pouze elektrické novinky od roku 2026, jak bylo řečeno kdysi. Ale zase tak jistý si tím není: „Pokud se při přechodu objeví vlny nebo výkyvy, můžeme na ně reagovat,” upřesnil.

Promiňte, ale co tohle je? Být zaměstnancem nebo zákazníkem Audi, nevím, kde mi hlava stojí, protože to neví ani šéf značky. Nejprve řekne, že elektrické plány tak úplně neplatí, při premiéře elektromobilu je ale potvrdí, hned na té samé akci ale řekne, že je stejně připraven je změnit. Flexibilita je v pořádku, ale té se říká právě tak a rétoricky má třeba tu podobu, že je automobilka oddaná vždy plnit přání zákazníků tak moc, jak moc jí to kdy bude dovolenost. Hlásat různou míru oddanosti něčemu konkrétnímu na potkání navzdory opačnému přání zákazníků zavání vrtkavostí a oportunismem. A ten nemá ve vedení takové firmy co dělat. Ale co čekat v momentě, kdy jeho kolegyně z vedení v klidu říká, že značka s 50procentní pravděpodobností zkrachuje, protože dost možná vsadila na špatného koně?

Šéf Audi připomíná korouhvičku. Ve vedení firmy mu dáváme rok, maximálně dva. Foto: Audi

Petr Miler

