Šéf technologického gigantu přesedlal z Mercedesu na ruský Aurus, zpátky už by neměnil

Patří mezi šťastlivce, kteří už mohou využívat služeb ruské luxusní limuzíny a nezdá se, že by litoval. Ostatně jím řízená firma se na vývoji auta přímo podílela, i o tom se ředitel Rostecu rozpovídal v rozhovoru pro TASS.

Aurus Senat je vůbec první luxusní limuzínou, která byla vyvinuta v Rusku po pádu Sovětského svazu. O její zrod se postaral technologický institut NAMI, který začal ručně montovat i první produkční exempláře. Montážní linky v továrně Sollers ležící v Elebuze v Tatarstánu se stále připravují, a tak faktický prodej komukoli mimo vysoké představitele Ruska začal teprve nedávno - rok a čtvrt po formálním začátku prodejů, navíc ve velmi omezeném množství.

Jedním z těch, kteří už auto mají, je Sergej Čemezov, generální ředitel ruského, státem ovládaného technologického gigantu Rostec. Firma s ročním obratem 1,77 bilionu (skutečně tisíc miliard) rublů, tedy asi 513 miliard Kč za rok, optikou Aurusu nepochybně patří mezi ty, jejichž šéfové si toto auto „zaslouží”, a tak ho Čemezov má. A v rozhovoru pro agenturu TASS o něm s radostí promluvil.

Šéf Rostecu přiznal, že i když má k dispozici vlastního šoféra, většinou se při ježdění se Senatem obejde bez něj. „Nemohl jsem odolat, musel jsem si vyzkoušet, jaké je to za volantem. Motor je velmi silný a vůz jede velmi dobře. Není v ničem horší než auta zahraničních značek nabízená v této třídě.“ I z toho důvodu tak Čemezov nevidí důvod, proč by se měl vracet k Mercedesu. To je pro Aurus slušné vyznamenání, pro třícípou hvězdu a další, hlavně německé značky to není dobrá zpráva.

Je totiž třeba připomenout, že nemalá část produkce třídy S, stejně jako BMW řady 7 a Audi A8 končí právě na ruském trhu, a to i v rukou státních funkcionářů a manažerů podniků nějak napojených na stát. Pokud tito lidé přesedlají na domácí produkci, což může byt od určité chvíle považováno za slušnost, pak se Němci mohou připravit na citelný úbytek prodejů.

Vraťme se ale zpět k Čemezovi, který nechválí jen motor, ale veškerou techniku, stejně jako venkovní design a komfort i luxus nabízené interiérem. Ten dále uvedl, že Rostec díky svému širokému záběru (pod tutp korporaci spadá zhruba 700 firem) přispěl i k vývoji limuzíny. Šlo někdy o detaily, jako je třeba způsob přístupu na zadní sedadla. Způsob vykrojení dveřního prostoru okolo zadních podběhů či výška dveřních prahů u některých aut tohoto ražení nevychází vstříc vyšším či silnějším lidem, u Aurusu Senat se myslelo i na ně.

Autu v tomto ohledu pomáhá i vyšší světlá výška. Rusové totiž současně se sedanem vyvíjeli také SUV a MPV. A aby náklady udrželi co nejníže při zemi, dodali všem čtyřem verzím víceméně nezměněnou platformu UMP. Pokaždé tak lze počítat se světlou výškou 200 milimetrů, která je v případě SUV v normálu, ovšem na poměry limuzín je velkorysá.

Lze už jen připomenout, že motor, o kterém se Čemezov zmiňuje, má kořeny u Porsche. Německá automobilka pro potřeby „ruského zlatíčka“ vyvinula 4,4litrovou hybridizovanou jednotku, jenž produkuje 600 koní. Ty má na starosti devítistupňový automat zaměstnávající všechna čtyři kola. Za tuto techniku si pak Aurus účtuje 18 milionů rublů (cca 5,24 mil. Kč), nicméně zatím se k autu mimo Kreml a spol. dostalo jen pár vyvolených, jako je právě Čemezov.

