Škoda Scala je zatím zklamání, své hlavní poslání neplní ani zdaleka

Měl to být český Volkswagen Golf a lék na nepříliš oslnivé prodeje modelu Rapid, tento předpoklad ale zatím Škodě dalece nevychází. Scala se prodává dokonce hůř.

Zatím se zdá, že Škoda Scala ani v nejmenším nenaplňuje očekávání mladoboleslavské automobilky. Nástupce modelu Rapid přišel o verzi liftback a zkouší oslnit evropské davy už jen jako vůz na pomezí hatchbacku a kombíku. Špatně tento mix nevypadá, praktický je pak měrou vrchovatou. O tom svědčí i suchá čísla, jenž počítají s rozvorem 2 650 milimetrů a zavazadelníkem o objemu 467 litrů. V obou případech tak Scala překonává i o něco výše posazený Volkswagen Golf.

Ten dokonce představila i ve srovnávacím testu Němců, přízeň médií je ale zatím tak to jediné, z čeho mohou mít ve Škodě radost, jinak musí mladoboleslavská automobilka skousávat spíše hořké pilulky. Tu největší představují celoevropské prodeje, které jsou i po roce a půl Scaly v prodeji docela nízké.

Můžete namítnout, že letos není ten nejlepší rok na prodeje nových aut a budete mít pravdu. Ona ale Scala dobře nezačala ani loni, kdy vše bylo v pořádku. Za celý rok 2019 si v Evropě našla 38 062 zákazníků, což je na „český Golf” málo - tolik Octavií se v průměru prodá za pouhé dva měsíce.

Lze samozřejmě namítnout, že tu porovnáváme neporovnatelné, neboť Scala měla napravit hlavně nepřesvědčivé prodeje Rapidu. Ani to ale zdaleka nečiní, neprodává se vůbec lépe. Kdysi nepříliš nadšeně přijatý model si za první celý rok na trhu (Scala se začala prodávat loni v únoru) našel 38 442 klientů, tedy dokonce o něco více než Scala. Druhý rok ale už šel s prodeji skoro na 77 tisíc aut, to Scala letos nejspíše anu zdaleka vyrovná - za 8 měsíců eviduje 34 430 prodejů, to je mizérie i v koronavirových dobách, prodeje Octavie se meziročně příliš nemění.

Právě skutečnost, že novinka zatím nevyrovnává svého předchůdce, natož aby jej překonávala - i když měla dělat přesně to -, musí být pro značku traumatizující. Scala nepochybně dojíždí na svou vyšší cenu a nezdá se, že ji kamkoli pomohly ceny nové Octavie, které jsou opravdu vysoké. Scala startující podstatně níže se tak mohla jevit jako lepší koupě, ale nejeví, Octavie frčí dál, Scala ne. Levnější faceliftovaný Rapid přitom v těžkých časech válí na ruském trhu.

Foto: Škoda Auto

