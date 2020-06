Stěžejní novinka Nissanu poprvé nafocena, je jednou z nadějí firmy na záchranu před 4 hodinami | Petr Prokopec

Na jednu z velkých naděje japonské automobilky na záchranu vypadá nový Qashqai poměrně tuctově, zdání z podoby kamuflovaného vozu ale může klamat. Povzbuzující ovšem nejsou ani informace o technice.

Současná situace Nissanu není zrovna nejlichotivější. O japonské automobilce se sice aktuálně mluví všude ve světě v souvislosti s nástupcem modelu 370Z, ovšem nový sporťák značku spasí jen stěží. Jakkoliv se samozřejmě dá předpokládat, že alespoň trochu vylepší její image. Ovšem něčeho takového se lidé nenají, Nissan zkrátka potřebuje prodávat ve velkém. Pro Japonce je tak mnohem větší nadějí nová generace SUV Qashqai, jednoho z jeho největších bestsellerů.

Novinka má být představena v závěru letošního roku, přičemž Nissan již vyslal na silnice testovací prototypy. Ty neunikly špionážním fotografům, díky čemuž si můžeme udělat alespoň částečný obrázek o jejich podobě. Tomu napomáhají i neoficiální ilustrace, které jsou na těchto snímcích založené. Konstatovat přitom můžeme jisté uspokojení, i když nikoliv nadšení. Pokud se tato vize naplní, bude nový Qashqai bude vypadat moderně, ovšem zároveň tak trochu tuctově. Udivit by nás to ale nemělo, neboť v segmentu SUV již vzniklo tolik vozů, že vybočit z davu je dnes prakticky nemožné.

Design je ale ve výsledku věcí objektivní, proto jej nechme stranou a zadívejme se za výraznou čelní masku. Nissan totiž již potvrdil, že nový Qashqai nedorazí jako ryzí elektromobil, místo toho bude elektrický pohon spárován se zcela novým SUV postaveným na odlišné platformě. Vrátit se ovšem nemusí ani diesely. Nabídka by proto měla počítat pouze s hybridním ústrojím, přičemž plug-in hybridní systém bude převzat od aliančního Mitsubishi. Evropský viceprezident značky pro produktové plánování Ponz Pandikuthira však naznačuje, že tomuto ústrojí Nissan příliš nefandí.

„Pro nás jde o technologický můstek, jenž budeme používat dva až čtyři roky, než cena baterií klesne natolik, že se vyplatí plná elektrifikace.“ To je ovšem poněkud odvážná vize, neboť elektrickým směrem míří kvůli stále přísnějším emisním limitům naprosto každý. Zejména vzácné kovy potřebné pro výrobu akumulátorů jsou však omezené, což znamená, že poptávka převyšuje nabídku. Nedá se tedy příliš očekávat, že by došlo ke zlevnění. Byť samozřejmě může dojít k technologickému průlomu, jenž by přinesl baterie oproštěné od niklu, kobaltu a dalších podobných prvků.

S čím tedy chce Nissan nový Qashqai nabízet? Ve hře je především systém ePower, v jehož případě benzinová jednotka slouží jako generátor elektřiny. Samotný pohon pak má na starosti elektrický jednotka, jenž energii čerpá z baterií. Je tedy zjevné, že jde o nízkoemisní řešení, ovšem je tu jeden stěžejní problém. „Zkoumáme nasazení jednotky ePower v Evropě. Největší rozdíl se totiž skrývá v dálniční jízdě, neboť v Japonsku lidé obvykle nejezdí více než 80-105 km/h. V Evropě ovšem běžně dosahují tempa 130-140 km/h.“

„Při této rychlosti ovšem baterie vyčerpáte velmi rychle, pročež má systém opravdu hodně práce, aby zajistil dostatek energie. Díky tomu ovšem není příliš efektivní,“ dodává Pandikuthira a připomíná, jak složité je plně nahradit spalovací motory. Jsme tedy vskutku zvědavi, jak Nissan daný oříšek rozlouskne. Selhání si v podstatě nemůže dovolit, alespoň ne v Evropě - žádný jiný srovnatelně populární model tady nenabízí.

Nový Nissan Qashqai se ukázal na špionážních snímcích...



...i neoficiálních ilustracích, i tak se kolem něj dále vznáší řada otazníků



Leccos o podobě nového Qashqaie naznačil i únik podoby nového Rogue alias X-Trail

Zdroj: Auto Express, Worldscoop

Petr Prokopec