Stylové SUV Volkswagenu pro obyčejné lidi se ukázalo v úplném základu, není to vyloženě ostuda

VW v poslední době docela překvapuje, co je za kolik schopen nabídnout. A nemyslíme to ve zlém. Jsme přesvědčeni, že ještě jednou budeme vzpomínat, co také bylo možné dostat za 499 900 Kč v podobě základu modelu Taigo.

Ceny letí vzhůru, to je fakt a tak trochu leitmotiv doby. O inflaci se dnes mluví v médiích skoro pořád a vyhlídky na snížení nejvíce zaklínaného čísla meziročního růstu cenové hladiny jsou často prezentovány jako univerzální spása. Spousta lidí si ale neuvědomuje, že něco takového bude znamenat jen zbrzdění dalšího zdražování, víc nic. Naprostá většina věcí už nikdy nebude levnější a nyní se jen modlíme za to, aby příští rok nebyly opět dražší o dalších 10 procent, protože přesně takový růst lze očekávat v nejbližších týdnech.

V případě aut zatím na zklidnění situace čekáme marně. Nové vozy zdražují naprosto bláznivou rychlostí, kterou cenové indexy nereflektují přesně. Některé značky se snaží držet ceny níže, uvážíme-li ale podíl Škody na českém trhu a zejména její zdražování, kdy třeba Karoq v úplně stejné konfiguraci zdražil za jediný rok o více jak 10,3 %, je to opravdu kalup. Kolega-ekonom z redakce už loni na jaře, kdy inflace ještě nebyla velkým tématem, věštil novým autům zdražení o 50 až 100 % během tří let. A byť je to velký rozptyl, dává to tušit, co lze dále očekávat. Ostatně, po posledních 12 měsících jsme na cestě k takovému posunu už dost daleko...

V tomto kontextu je pozitivně překvapivé, co a za kolik koncem loňského roku nabídl v Česku VW v podobě modelu Taigo. To je jeho první dostupné SUV-kupé a byli jsme skutečně překvapení, že zrovna VW - ze všech značek - zůstal s cenami docela nízko. Ty začínají na 499 900 Kč a o nějakých 130 tisíc výš už lze pomýšlet na jednu z technicky i výbavově velmi dobře situovaných verzí. Co ale dostanete za onen půlmilion? Není to jen klasický model „s ničím” určený jen pro vytvoření hezky vypadající „ceny od” na reklamní poutače?

Kupodivu ne. Podívali jsme se po spuštění konfigurátoru, co Taigo v úplném základu (tedy bez připlacení jediné koruny) nabízí a není toho úplně málo. Dostanete tedy jen jeden lak, ten šedý, vypadá ale lépe než obligátní bílá (za tu se paradoxně připlácí, byť jen 5 tisíc). Vůz má v základu kola z lehkých slitin, alespoň manuální klimatizaci, použitelný infotainment s audiosystémem, je tu dokonce prodloužená záruka na 3 roky, elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka, samozatmavovací vnitřní, nechybí světelný a dešťový senzor, digitální přístrojovka a pochopitelně mraky bezpečnostních systémů. To prostě není špatné, čekali bychom mnohem méně a ve výsledku mnohem hůře vyhlížející auto.

Přidejte si k tomu, že dostanete třeba i maximálku 183 km/h a v podstatě neomezený dojezd a nelze se vyhnout myšlence, že na tento bohatý standard za méně než půl milionu budeme za pár let možná jen vzpomínat. Takový VW ID.4, nejmenší elektrické SUV německé automobilky, stojí v základu 1 222 900 Kč, přičemž dostanete ocelová kola s kryty a maximální rychlost 160 km/h. To je pozoruhodný nepoměr.

VW Taigo vypadá v úplném základu docela použitelně a jeho výbava má celkem daleko k holobytu. Jsme přesvědčeni, že na takové auto za 499 900 Kč budeme za pár let jen vzpomínat se slzou v oku. Foto: Volkswagen

