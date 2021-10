Tesla je dnes fakticky závislá na jediném trhu, pouhé politické rozhodnutí ji může zruinovat před 4 hodinami | Petr Miler

Tesla se chlubí stále lepšími celkovými výsledky, ve stínu vyšších a vyšších globálních prodejů se ale ztrácí informace o jejich struktuře. Ta je pro americkou automobilku velmi varovná, dnes už skoro polovinu všech aut prodá v Číně.

Tesla se nedávno pochlubila svými výsledky za první tři letošní kvartály a stejně jako ve většině jiných případů ohromila. I když 627 350 prodaných aut za toto období z ni nadále dělá malou automobilku, meziroční růst je znovu takový, že už odbyt prvních devět měsíců letošního roku znamená překonání celkových loňský prodejů. Takže paráda a jede se dál? Ne tak docela.

Fanouškům značky bude výše zmíněné stačit k radosti, zkoumání detailů ale vede spíše k obavám. I Tesle nakloněným analytikům raději uniká, že navzdory masivní podpoře elektromobility v EU a dnes i v USA nejsou tyto trhy pro americkou automobilku podstatným zdrojem růstu. Podle zatím dostupných dat prodala Tesla za prvních 8 letošních měsíců v Evropě 79 564 vozů, což, pokud to půjde dobře, bude stačit na mírné překonání prodejního rekordu z roku 2019 (111 728 aut). Dost bída na to, kolik peněz se dnes do elektromobility na starém kontinentu sype z peněz nás všech.

V USA je situace o něco lepší, ani tamních 223 300 vozů prodaných od ledna do září není nic, co by ospravedlňovalo pozici Tesly coby daleko nejhodnotnější automobilky světa. Zde o rekord nemáme obavy, loňských 235 000 prodejů ale též nebude překonáno dramatickým způsobem. Kde se tedy zájem o Tesly bere? Pokud tušíte, že v místech, kde si lidé dodnes říkají soudruhu a zemi vládne generální tajemník KSČ, pak jste na velmi správné stopě.

Dále zmíněné číslo nemusí být dokonale přesné, neboť do srpna mapuje reálná prodejní data čínské asociace výrobců (CAAM) a připočítává k nim čísla tamní asociace osobních aut (či jak přeložit China Passenger Car Association, CPCA), které vzniklo odečtením exportů z Číny od celkových dodávek z tamní fabriky Tesly (56 006 - 3 853 aut), bavíme se ale o možnosti splést se možná o pár tisíc aut. To stěží něco zásadního změní na tom, že z celkových 627 350 prodejů za tři letošní kvartály 301 153 Tesel skončilo v Číně. Tři sta jeden tisíc sto padesát tři vozů! To je 48 procent veškerého světového odbytu.

To je něco neskutečného a pro Teslu velmi varovného. Občas se zmiňujeme o tom, že pro VW je nebezpečnou situací, když v Číně prodává okolo 30 % všech aut, Tesla je ale ještě úplně jinde. Nebýt Číny, prodá po celém světě něco kolem 35 tisíc aut za měsíc a ani v extrémně pro-elektrické době zásadně neroste. Je dnes fakticky závislá na jediném odbytišti, navíc na jakém...

Jít o Spojené stát nebo o Evropu, není to problém, to jsou relativně stabilní trhy, kterým přes veškerou snahu nikdo vyloženě nevládne. Číně ale vládne pár lidí majících moc prakticky nad vším a pokud jednoho dne seznají, že se jim Tesla z nějakého důvodu nelíbí, má značka velký problém. Dříve už mohla okusit, jak nepříjemný vliv na její prodeje může mít nepřízeň komunistů, proto se také v Číně - na rozdíl od zbytku světa - ráda ohýbá před jejich vůlí.

Je to trochu hra vabank, ale Teslu chápeme - buď v Číně nakonec uspěje, nebo ne. A kdyby to nezkusila, stane se tak jako tak jen to druhé. Ostatním bychom ale radili více obezřetnosti při jásotu nad jejími úspěchy. Prodávat 48 % aut v Číně znamená relativně vratkou pozici, která se může dramaticky změnit jedním politickým rozhodnutím, jedním lusknutím prstu čínského papaláše. A možná není nutné ani to, stačí si uvědomit, jak dopadla Škoda.

Tesla je dnes téměř z poloviny živa svými prodeji v Číně, něco takového snad neplatí pro žádnou významnější mimočínskou automobilku. Je to nepochybně riziková pozice, Čína nepředstavuje stabilní tržní prostředí. Foto: Tesla

