Tisíce nových Porsche, Bentley a Audi byly zadrženy v USA kvůli používání zakázaného dílu před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Tato auta mají obvyklé své zákazníky, žádné z nich ale nemůže být dodáno do chvíle, než v nich bude vyměněn zakázaný díl. Tak nějak se čekalo, že bude z Ruska, nakonec je ale z Číny.

Koncern Volkswagen má opět na krku další skandál, který vrací vzpomínka na kauzu Dieselgate. Americká celní správa totiž zadržela tisíce exemplářů nových luxusních Porsche, Bentley a Audi kvůli komponentu s problematickým původem. Hovořilo se o tom, že půjde o sankcionované ruské zboží, nakonec jde ale o díl z Číny, u kterého existuje podezření, že byl vyroben v rozporu se zákonem o nucených pracích. Pozoruhodné je, podobně jako před již takřka devíti lety, kdy se též v Americe začala rodit ona Dieselgate, i tentokrát vše začalo přiznáním německé automobilky.

Jak uvádí zdroje blízké celé záležitosti pro Financial Times, jeden z dodavatelů Volkswagenu zjistil, že nemůže doložit původ jednoho z komponentů. Okamžitě tak uvědomil příslušné koncernové manažery, kteří následně pro změnu zalarmovali americké úřady. Dle zákona z roku 2021 je totiž zakázán dovoz produktů z čínské provincie Sin-ťiang, pokud byl vyroben spornou cestou, tedy skrze nucené práce menšinového etnika Ujgurů.

Původ sporného komponentu se přitom zatím nepovedlo upřesnit, podle všeho má pocházet „odněkud ze západní Číny“. Právě tam ovšem leží největší čínská provincie, která je dle zprávy OSN z roku 2022 popisována jako oblast, kde dlouhodobě probíhá genocida, jsou hlášeny tisíce zmizelých lidí, mučení, násilné regulace porodnosti, represe, zneužívání či právě nucené pracovní tábory. S něčím takovým VW logicky nechce být spojován, což má nakonec i ovlivnit jeho budoucnost v Sin-ťiangu.

Není to totiž poprvé, co jsou koncernové operace v této provincii zdrojem problémů. VW tak již zkraje tohoto týdne oznámil, že spolu s partnerskou automobilkou SAIC musí prodiskutovat obvinění, která se začínají pravidelně objevovat v německých i globálních médiích. A protože továrna v Urumči patří k nejmenším, již Němci v Číně provozují, mohlo by skutečně dojít i na její odškrtnutí a přesun výroby modelů Tharu a Santana do východní provincie Ťiang-su.

To jsme se nicméně již dostali na pole spekulací, a proto zpátky do reality. Ta se týká zhruba tisícovky Porsche, několika stovek Bentley a několika tisíc Audi, jejichž dodání bylo zastaveno. Auta jako taková nakonec dodána být mohou, ne však dříve, než se u amerických břehů dočkají výměny sporného dílu. Němci již měli obeslat kupce jednotlivých vozů s informací o zdržení jejich aut s vysvětlením, že za vše může „malý elektronický komponent, který je součástí řídicí jednotky“.

V tiskovém prohlášení pak automobilka dodala, že souběžně s výměnou celého modulu se bude soustředit na probíhající vyšetřování. Jakmile pak to bude uzavřeno, VW „přijme příslušné kroky. Mezi ně může patřit i ukončení spolupráce s oním dodavatelem, pokud bude potvrzeno, že došlo na porušení zákona“. Němci totiž prý „jakákoli obvinění týkající se porušení lidských práv berou velmi vážně“. S ohledem na to, jak moc již kauza proniká do tisku, jinou možnost ani nemají.

Tisíce Američanů si na svá auta budou muset počkat, a to kvůli problmatickému komponentu, kterým jsou zřejmě osazena. Celní správa tak obstavila zhruba tisíc kusů Porsche, stovky Bentley a tisíce Audi, u nichž má dojít na konci března na nápravu. Ilustrační foto: Porsche

Zdroj: Financial Times

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.