Toyota vyvíjí úplně nové spalovací motory, elektromobily se podle ní neprosadí „bez ohledu na technický pokrok”

Japonská automobilka se v poslední době stále otevřeněji staví proti nařizování elektromobilů. A zjevně si hodlá dál jít svou cestou. Další oznámení firmy jen potvrzuje, že slova se aspoň v jejím případě nerozchází s činy.

Toyota se ústy svého prezidenta Akia Toyody jen od začátku letošního roku už několikrát důrazně ohradila proti snahám politiků nařídit elektrická auta. Japonská automobilka se jako jedna z mála staví příkře do opozice a za budoucnost považuje spalovací motory, od tlaku na zavádění elektromobilů čeká leda propouštění. Šéf firmy si je touto pozicí dokonce tak jistý, že nepochybuje, že elektrická auta nezískají víc jak 30 procent trhu. A dosavadní vývoj mu dává zapravdu - elektromobily se za cenu nespočtu nařízení, zákazů, omezení a dotacemi či jinými přerozdělovacími mechanismy utracených miliard moc daleko nedostaly a Toyota je i prakticky bez nich pohodlně světovou automobilovou jedničkou s historicky nejvyššími prodeji.

Že to nejsou jen prázdné fráze, potvrzují i nově zveřejněné záměry značky pro další roky. Ta podle svých slov zůstává spalovacím motorům oddaná tak moc, že vyvíjí i úplně nové jednotky, na což mnozí konkurenti oficiálně zanevřeli. Důvod? Prodeje elektromobilů zůstanou podle Toyoty nízké „bez ohledu na technický pokrok”, což odpovídá i našim dlouhodobým postojům. Vývoj se nepochybně nezastaví, ale šance, že by se do prodeje dostalo cokoli přelomového před rokem 2030, je prakticky nulová. A velmi malá je i směrem k roku 2035. Právě to tržní potenciál elektromobilů přirozeně limituje bez ohledu na politické záměry.

Akio Toyoda v této souvislosti hovoří doslova o „zásadním vývoj motorů”, čímž zdůrazňuje, že nejde o nikterak okrajovou aktivitu, ale základní stavební kámen existence firmy v jakkoli dohledné době. „Akumulátorová elektrická vozidla nepředstavují jediný způsob, jak dosáhnout uhlíkové neutrality. Budeme pokračovat ve výrobě motorů, protože stále hrají roli jako praktický prostředek k dosažení uhlíkové neutrality,” cituje Toyota svého téměř stejnojmenného šéfa.

Toyoda dále uvedl, že tento postup je součástí „vícecestného přístupu” společnosti k vývoji techniky nových modelů, který jednoduše nemůže ignorovat rozdílnou situaci zákazníků na různých místech světa. Prezident automobilky říká, že „jeho” firma je jedním z pouhých tří „kompletních” výrobců aut na celém světě a nemůže si dovolit nechat prostor konkurenci prosadit se na její úkor jen kvůli tomu, že vsadí na něco, o co klientela nemá zájem.

A aby toho nebylo málo, šéf Toyoty dodal i to, že vnitřní spalování je ještě více preferovanou technologií u užitkových aut. Takové vozy by mohly jezdit na vodík, nikoli na benzín nebo naft, i ten by ovšem spalovaly.

Bez ohledu na tento postoj zůstává i Toyota věrná cíli dosáhnout uhlíkové neutrality ve svých továrnách v roce 2035 a v rámci celého životního cyklu všech svých aut do roku 2050. Jen je zkrátka přesvědčená, že to půjde spíš bez elektřiny než s ní...

