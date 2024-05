Údajně revoluční čínské baterie pro elektromobily až tak revoluční nejsou, i proto je Nio nikomu neprodá před 7 hodinami | Petr Prokopec

Jakékoli zmínky o bateriích s tuhým elektrolytem vyvolávají velká očekávání, tohle ale nejsou ony, jen využívají části jejich nápadů. Také proto nepřináší zase tak velký pokrok, riziky spojenými s onou nadšeně očekávanou konstrukcí ale přesto trpí.

Čínská automobilka Nio neproslula ani tak svými elektromobily, jakožto spíše stanicemi, kde se baterie nenabíjí, nýbrž dochází na výměnu vybitého paketu za nabitý. Majitelé tak na plný dojezd nečekají desítky minut či dokonce dlouhé hodiny, místo toho se vše odehraje prakticky stejně rychle, jako když tankujete plnou nádrž u svého spalovacího vozu. Pravda, nedostanete skutečný ekvivalent plné nádrže, půjde spíše o její třetinu, ale i tak je to posun. Firmě následně platíte poplatek, jehož výše se liší dle toho, zda jste si daný elektromobil koupili rovnou s bateriemi nebo bez nich.

Mimo to Nio kdysi prohlásilo, že v roce 2022 začne zákazníkům nabízet baterie s tuhým elektrolytem, díky nimž by zastávky na oněch výměnných stanicích byly méně časté. Byl to jako už tisíckrát dříve nemístný optimismus, žádné takové baterie nedorazily a podle šéfa jejich největšího výrobce na světě ani hned tak nedorazí. Firma WeLion ale na konci loňského roku Niu dodala aspoň baterky, kterým říká akumulátory s polotuhým elektrolytem, které mají přinést aspoň parciální zlepšení.

Šéf automobilky William Li se nedávno postaral o test paketu v reálném provozu, kdy jeho kapacita 150 kWh měla vystačit na ujetí 1 044 km, přičemž akumulátor následně ještě disponoval 3 procenty energie. Celkově by tedy dojezd mohl činit až okolo 1 080 km. Lze tedy jásat? Na první pohled se zdá, že ano. Na ten druhý je to o poznání komplikovanější.

Nio na jednu stranu oznámilo, že už počínaje 1. květnem si nové baterie budou moci vyzkoušet zákazníci autopůjčoven, ve kterých jsou elektromobily této firmy nabízeny. Od 1. června se pak navíc objeví i na oněch výměnných stanicích, přičemž lidé, jejichž Nio původně disponovalo paketem se 70 či 75 kWh, budou za pronájem platit 150 yuanů (asi 500 Kč) denně. V případě majitelů aut s kapacitou 100 kWh pak bude poplatek snížen na 100 yuanů (cca 330 Kč).

O možnosti koupě nových baterií se ale nezmiňuje, jednoduše je nikomu neprodá. Důvodem bude i to, že paket má být neskutečně drahý, klientelu by měl přijít na 328 tisíc yuanů (skoro 1,1 milionu Kč). To je cena spousty celých nových aut, problém ale bude ještě jinde. Pro Číňany jde o pořád nevyzkoušenou technologii, která sice baterie s tuhým elektrolytem nereprezentuje, část jejich nevýhod popsaných šéfem CATLu ale přebírá. Baterie se musí dobíjet pomalu, jinak se mají stávat nestálými a jejich životnost rychle klesá.

Na další limity poukazuje pozadí výše zmíněného testu, při kterém se Li střídal ještě s jedním řidičem. Na oněch 1 044 kilometrů potřebovali 14 hodin, přičemž se pohybovali průměrnou rychlostí 83,9 km/h. Při tomto tempu se spotřeba ustálila na 13,2 kWh/100 km, což je působivý výsledek. Nicméně pokud by posádka cestovala rychlostí 130 km/h, již by dle matematických propočtů šlo o 35,9 kWh/100 km. V té chvíli by nicméně paket stačil jen na ujetí zhruba 500 kilometrů.

Nijak mimořádná ostatně není ani energetická hustota, která činí jen 360 Wh/kg - baterie má tedy větší kapacitu, je ale také celá větší. Však Tesla dnes u svých docela obyčejných Li-ionek dosahuje hustoty až 296 Wh/kg. Bavíme se tedy o zlepšení asi o 20 procent, to není revoluce.

Navíc je třeba si jako vždy vše srovnat se spalovacími auty, za příklad vezměme spotřebu a dojezd Mercedesu E350d poslední generace. Ten si při dálniční stotřicítce řekne o 7 litrů paliva na 100 kilometrů. I když tedy značka oproti minulosti snížila objem nádrže z 80 na komicky malých 50 litrů, stále tu máme dojezd 714 km. Tedy o poznání více, než jakého by při stejné rychlosti dosáhlo Nio, navíc můžete za pár minut jet dál a neplatit nikomu nic krom ceny paliva. Ve prospěch spalovacích aut pak jako obvykle hraje i hmotnost, neboť sama palivová nádrž neváží prakticky nic a i plná je jen o pár desítek kilo těží. S paketem je však spojeno 575 kilo, to má být revoluce?

Čínské Nio lze jistě ocenit za jeho stanice, kde se baterie nenabíjí, nýbrž mění. Celý proces je tak krátkodobou záležitostí. Umocnit jej pak měly baterie s tuhým elektrolytem, ty však letos dorazily s dvouletým zpožděním jako polotuhé a neřeší prakticky nic. Foto: Nio

