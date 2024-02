Unikly technické parametry nového BMW M5 a je to obrovské zklamání, jeho hmotnost je doslova šílená před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Od nové em-pětky se obecně očekávalo, že bude na jednu stranu extrémně silná, na tu druhu ale bude vážit víc než kdy dřív. Že ale hmotnost mezigeneračně vzroste i o víc než půl tuny, nevěřil snad ani ten největší skeptik.

Před třemi lety BMW odhalilo model M5 CS. Šlo o vůbec první takovou verzi, jaká se kdy v historii pětkové řady objevila, přičemž se zdálo, že mnichovští s její pomocí tak trochu vrátili čas. Hmotnost 1 825 kg je sice nominálně vysoká, ovšem v době, kdy téměř to samé číslo ukáže na vahách novější generace menší M3, je to úspěch. Auto tak dokázalo dokonale prodat výkon 4,4litrového osmiválce, který se posunul až k 635 koním. M5 CS tedy zvládalo zrychlení z klidu na stovku za 3,3 sekundy a dosahovalo nejvyšší rychlosti 305 km/h.

Letos nicméně můžeme očekávat příchod nové generace M5, přičemž automobilka již potvrdila, že sedan se začne vyrábět v červenci a kombík v listopadu. Po čase tak znovu dorazí dvě karosářské varianty, stejně jako můžeme počítat také s návratem osmiválce. Navzdory 4,4litrovému objemu však nejde o stejný agregát, jaký se nacházel pod kapotou výše zmíněné verze CS. Místo toho jde o jednotku S68, kterou BMW napěchovalo do motorového prostoru SUV XM. A to, jak je dobře známo, pracuje s plug-in hybridní technikou.

Kombinace spalovací a elektrické jednotky se nevyhne ani M5, přičemž uniklá data zveřejněná obvykle dobře informovaným zdrojem na Bimmerpostu nevěští nic dobrého. Osmiválcová jednotka má totiž produkovat „pouze“ 585 koní výkonu a 750 Nm točivého momentu. To jistě není málo, ovšem v porovnání s vrcholem předchozí generace tu zkrátka máme propad. Kompenzovat jej má elektromotor, který přihazuje dalších 197 koní a 280 Nm. Celkově by pak soustava měla nabídnout 728 koní, což by bylo historicky jasně nejvíc.

I když jde nicméně o 93koňovou vzpruhu oproti verzi CS, se kterou nejspíše bude spojena spojena lepší akcelerace, baterie s využitelnou kapacitou 18,6 kWh nevydrží při sportovní jízdě věčně. Poté vám ovšem zůstane už jen 585 koní, jež si budou muset poradit s opravdu šílenou hmotností. Plug-in hybridní ústrojí totiž zvedlo hmotnost vozu až na 2 435 kg, což je o tunu více, než kolik mělo na kontě první BMW M5 E28, skoro o půl tun víc než u standardní M5 G80 a o 610 kg víc než u verze CS. Obrovské zklamání, jinak to nelze shrnout.

Nepochybujeme ani moc o tom, že auto nebude dávat svou hmotnost ve většině situací znát, v krajností jí ale zkrátka nemůže popřít. Výkonový posun o 93 koní bude navíc negován půltunou stálé zátěže i jindy, a tak bude zajímavé sledovat, jak si novinka v porovnání s předchůdcem povede třeba na Nordschleife. A rovněž v servisech, neboť šílená hmotnost se podepíše na brzdách, zavěšení i pneumatikách. Sada o rozměrech 28ř/40 R20 vpředu a 295/35 R21 vzadu přitom bude nemalé sousto už i pro ty nejbohatší.

Aby těch špatných zpráv nebylo málo, lze ještě připomenout, že Mercedes-AMG GT63 S E-Performance taktéž počítá se zhruba 2,5tunovou hmotností. Za ní též stojí osmiválcové plug-in hybridní ústrojí, to však dává k dobru 843 koní a 1 470 Nm. Výkon elektromotoru je pak sice o trochu vyšší (204 koní), nicméně baterie mají kapacitu jen 6,1 kWh. Znamená to tedy, že vůz sebou vozí nižší mrtvou hmotnost, o níž se přitom může postarat 639 spalovacích koní. GT63 tak má na kontě 2,9sekundový sprint a maximálku 316 km/h.

Jsme zvědavi na kompletní finální data, pozitivní překvapení z toho ale být už asi nemůže. Dodejme, že nová generace M5 by měla ve srovnání s tou předchozí lehce narůst v rámci rozvoru, zatímco rozchod kol se rozšířil o 70 milimetrů. Ani to mrštnosti auta dvakrát nepomůže.

V případě stávajícího provedení M5 CS dokázala mnichovská automobilka skoro zázraky a přišla s relativně lehkým osmiválcovým supersedanem. Jeho nástupce aspoň ve standardní podobě bude pravým opakem. Foto: BMW

Zdroj: Bimmerpost

Petr Prokopec

