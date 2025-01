Už i Opel zrušil plán přejít jen na elektromobily, rok 2028 byl ostatně od začátku naprostou utopií před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Opel

A nezvládne to ani v Británii jako Vauxhall, kde musí vycházet vstříc mnohem drsnějšímu politickému diktátu. Plán neprodávat od roku 2028 nic jiného než elektromobily tak padá, kdo to jen mohl čekat?

Loňský rok měl být posledním, kdy Opel přijde se svým posledním spalovacím vozem. Ten by pak společně se zbytkem stávající nabídky byl prodáván do roku 2028, než by značka přešla jen na elektrický pohon. S tímto plánem se automobilka vytasila v roce 2022 a nechápali jsme to už tehdy. Tou dobou prodávala ročně v Česku 70 elektrických aut, o tři roky později se pak podle dat SDA jednalo o 173 vozů. Z několika tisíc celkem, bavíme se skoro přesně o 5 procentech podílu na celkovém odbytu. Představa, že o další tři roky později přepnete jen na elektřinu a prodeje nezkolabují, by byla opravdu velmi naivní.

Stejný plán měl platit i pro velkou Británii, kde Opel působí se stejnými modely jako Vauxhall. S ohledem na tamní formu nařizování těchto aut to mělo k realitě o něco blíž, ostatně Vauxhall dělá první poslední, aby elektromobilů prodal maximum. Patrné je to ostatně i na menším tamním rozdílu mezi cenami obdobných elektrických a spalovacích modelů.

Zatímco Češi potřebují na benzinovou Corsu 410 tisíc korun a na elektrickou 800 tisíc Kč, v případě Britů tu v přepočtu máme 554 tisíc a 805 tisíc Kč v přepočtu. Nicméně je třeba si uvědomit, že se pohybujeme v segmentu, kde lidé hledí na každou korunu či libru. Nelze se tak vlastně divit, že mají spíše odpor k vozu, který jim toho příliš nenabídne. S baterií o kapacitě 50 kWh totiž reálně zvládne okolo 250 km, jeho 136 koní pak dosáhne jen na nejvyšší rychlost 150 km/h.

Na pohyb ve městě to jistě stačí, jenže v té chvíli je Corsa-e stejně předraženým zbožím prakticky jakýkoli jiný elektromobil. Když si uvědomíme, že u ostatních modelů Vauxhallu tomu není jinak, pak britská značka doslova strkala hlavu do oprátky a ještě prosila kolemjdoucí, aby jí podkopli stoličku. Což se málem i stalo - na poslední chvíli si ovšem automobilka rozmyslela, že život je krásný a odcházet tak brzo na věčnost se jí nechce.

Šéf Opelu a Vauxhallu Florian Huettl tak na autosalonu v Bruselu kolegům z Autocaru potvrdil, že plány na přechod jen na elektrická auta do tří let definitivně skončily v koši. „Když se podíváme na dnešní realitu a srovnáme ji s prognózami, se kterými jsme my, Evropská unie a další aktéři přišli před pár lety, pak realita těmto předpokladům vůbec neodpovídá,“ uvedl. Troufli bychom si dodat, že Opel mohl použít vlastní rozum a věnovat pozornost i analýzám jiných aktérů, třeba těm našim, ale to bychom asi chtěli moc.

Ostatně zdravý rozum se tím do firmy opravdu nevrací, Huettl ostatně dál opakuje fráze jako tu, že „kráčet plně elektrickou cestou je jasnou strategií“. Dokonce zachází tak daleko, že i když sám zrovna zrušil přechod jen na elektrická auta k roku 2028, chválí novou britskou vládu, že zvrátila rozhodnutí té předchozí a chce tato auta nařídit od roku 2030. To už je opravdu hodně špatné - co si myslí, že se za další dva roky změní?

Nic, k politikům tak natahuje ruku s prosbou o „podporu jakéhokoliv druhu“, díky které „bude elektromobilita dostupná širší veřejnosti“. Abychom tedy vše převedli do srozumitelné mluvy, šéf Opelu a Vauxhallu stejně jako mnozí další výrobci (zvláště pak další značky z koncernu Stellantis) doufal, že politici a aktivisté opijí běžný lid rohlíkem. A když se to nestalo, z pouhé nezbytnosti ruší dřívější absurdní plány a doufá, že přijde nové a lepší vnucování, opíjení, říkejte tomu jakkoli. Jasně, nevyšlo to stokrát, ale po sto prvé bude to samé už určitě fungovat...

Dodejme, že Vauxhall loni v Británii prodal necelých 80 tisíc aut, z nichž pouze 15 900 jezdilo na elektřinu. To není ani 20procentní podíl, přitom zřetelně neúnosných vládních nařízení měl už loni tento podíl činit 22 procent. Automobilku tedy čeká placení pokuty, i když k danému výsledku dospěla jen tím, že vozy jako Corsa-e nabízí se slevami tlačící ceny pod úroveň výrobních nákladů. Přesto všechno Huettl vidí elektromobilitu jako skvělou věc, na kterou je třeba přejít. K roku 2030 už to určitě klapne.

Dodejme, že pro letošek zvedá britská obdoba přerozdělovacích mechanismů EU povinný podíl elektromobilů na celkových prodejích na 28 procent. Už to je podle nás nereálné a rozumně nedosažitelné, 100 procent k roku 2030 ještě méně.

Elektromobilita je jistě skvělá věc, jak dokládá taková Corsa-e. Tedy čtyřmetrové auto, které v reálu ujede jen asi 250 km na jedno nabití a s nímž více než 150 km/h nedáte ani po prošlápnutí podlahy pod plynovým pedálem. Za více než 800 tisíc korun jistě velký hit, no ne? Foto: Opel

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

