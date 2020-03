Uzavření továren stojí VW 55 miliard týdně, propouštění je podle šéfa asi nevyhnutelné před 2 hodinami | Petr Miler

Někteří stále mají pocit, že současná omezení většiny lidských aktivit jsou něco jako dovolená, po které se vrátíme k běžnému životu a bude to jako dřív. Nebude, navíc pořád není jasné, kdy to vůbec nastane.

Nacházíme se uprostřed bezprecedentní etapy existence tohoto světa. Ještě nikdy v historii nezasáhl Zemi taková událost, která by v rozmezí několika týdnů změnila způsob života většiny lidí. Současná pandemie koronaviru a omezení přijatá proti jejímu přijetí mění nejen to, co zrovna teď dělá každý z nás, ale bude mít i dalekosáhlé ekonomické dopady.

Nehodláme diskutovat o tom, že přijatá opatření jsou potřebná, spíše bychom byli naklonění tomu, aby byla ještě přísnější a měla jasněji daný časový rámec. Současné polovičaté restrikce, kdy někteří nemohou dělat prakticky nic a jiní se stravují v závodních jídelnách, jako by se nic nedělo, obtížně povedou k rychlému zamezení šíření nemoci, zvláště když se pořád nikdo nepokouší důkladně testovat potenciálně nakažené a v reakci na výsledek minimalizovat riziko dalšího šíření. Uzavření téměř všeho třeba na dva měsíce by bolelo, ale aspoň by bylo téměř jisté, že většina problémů zmizí. Takto jen doufáme, že se to stane, problémy se ale ve skutečnosti mohou táhnout ještě dlouho a být nakonec ještě dražší.

Jak moc? To nastiňuje situace koncernu VW, který v obavách o zdraví svých zaměstnanců, snížené poptávce a omezeným dodávkám komponentů zastavil výrobu ve většině svých továren na celém světě. Udělal to už dříve doufajíc, že by na začátku dubna mohl výrobu opět spustit, nyní ale oznámil prodloužení odstávek na neurčito, nejméně pak do poloviny dubna. Kolik takové opatření stojí? Podle samotného šéfa firmy jde o 2 miliardy Eur týdně, tedy 55 miliard korun.

To jsou obrovské peníze, které si ani tak velká a zisková společnost nemůže dovolit vydávat donekonečna. Navíc není zdaleka sama, v tuto chvíli nejede naplno prakticky žádná automobilka a není to zdaleka jediný zasažený sektor. Cestovní ruch skoro neexistuje, nevyrábí se kde co a ani fungující sektory, jako třeba výroba energií, nemají zdaleka vystaráno, protože poptávka po jejich produktech je oproti normálu zlomková. To není dovolená, ale nezměrná ekonomická rána, ze které se svět bude vzpamatovávat ještě dlouho.

Šéf VW Herbert Diess k tomu řekl, že automobilka hledá způsoby, jak výrobu znovu rozjet, ale zatím nemá řešení. Ochranných pomůcek pořád není dost ani pro zdravotníky, natož pak pro dělníky v továrnách. Vedle nich by VW potřeboval spoustu desinfekce (též nedostatkové zboží) a úpravu fungování výrobních linek, aby lidé byli od sebe v dostatečné vzdálenosti. Proto také není řešení v dohlednu a pokud bychom si my měli vsadit na další vývoj, pak Němci většinu svých továren neotevřou do konce dubna - třeba v USA se to zdá být nereálné už teď.

Prakticky všichni výrobci tak oznámili prodloužení odstávek - ti optimističtější, jako třeba Ferrari, do 14. dubna s možností prodloužení, méně optimističtí, jako třeba Toyota, do 20. dubna opět s podmínkou. A s ohledem na výše zmíněné hromadně sahají po úvěrech - VW říká, že má zajištěné zdroje ve výši 20 miliard Eur, Daimler 10 miliard, úvěry si ale vzali i FCA, Toyota, Ford nebo GM.

Je navíc třeba říci, že až hrozba šíření koronaviru více nebo méně pomine (a jednou se to jistě stane), poptávka po autech nebude tak vysoká. Znovu Herber Diess tak řekl, že zvládnout tuto krizi bez propouštění je zřejmě nemožné, pokud nepřijde „ostrá intervence”. Tím naráží jednak na mdlá opatření přijatá v Německu („Disciplína, kterou jsme měli v Číně, zatím nemáme v Německu,” uvedl Diess) a jistě naráží i na vládní pomoci, které přicházejí a přijdou. Jenže ani nezměrná podpůrná opatření, jako je americká 2bilionová náplast, nemají šanci zhojit všechny rány. A pokud, tak určitě ne všude na světě, VW má 124 továren v řadě zemí po celém světě.

Připravme se tedy na horší časy, tohle bude bolet i u nás. V případě aut to může některým modelům také zhoršit jejich vyhlídky na další existenci, neboť na trh přichází v době, kdy se svět zajímá o něco jiného. Škodu Octavia IV nebo Teslu Model Y jmenujme mezi nimi, lehké to ale nebude mít ani VW Golf VIII a další novinky posledních týdnů, které scházejí z očí více, než by měly.

Koronavirus zavřel automobilové továrny prakticky všech významnějších značek. Následky jsou bolestivé a vyhlídky chmurné

Zdroje: Auto News, Reuters

Petr Miler