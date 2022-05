Volkswagen chce zastavit kvalitativní sešup Golfu, už ví, že s jeho osmou generací šlápl vedle před 3 hodinami | Petr Prokopec

„Tohle není Golf,” řekl nám jeden z dlouholetých zákazníků Volkswagenu a sériový kupec kompaktní ikony, když si vyzkoušel jeho osmou generaci. A nechal si zatím číslo sedm. VW chce takovým dát za dva roky nový důvod k zamyšlení.

Přiznejme si na rovinu, že osmá generace Volkswagenu Golf se příliš nepovedla. Automobilka ostatně měla problémy již při vývoji, načež musela přistoupit k mnoha odkladům. Němci se totiž rozhodli, že novinku posunou na úroveň Mercedesu třídy A a zároveň přidají na digitalizaci, aby vůz se spalovacím ústrojím nevypadal vedle chystané elektrické rodiny ID jako předpotopní dinosaurus. Zrovna to se ovšem nepovedlo, právě se softwarem měl (a vlastně nadále má) VW ty největší potíže.

V říjnu 2019 jsme se ale nakonec dočkali premiéry, o dva měsíce později vůz zamířil za prvními zákazníky. V mezičase jej nicméně měli možnost otestovat novináři, kteří ani zdaleka nesršeli nadšením. Místo toho ze všech stran padala kritika, přičemž palec dolů dávala Golfu i jinak obvykle nekritická německá média. Do toho všeho navíc přišel koronavirus, po němž následoval nedostatek čipů. Loni tak bylo v Evropě prodáno jen 214 069 kusů, tedy pomalu nejméně v historii.

O to větší naděje jsou nyní spojovány s faceliftem, který má dorazit v roce 2024. V případě exteriéru přitom můžeme očekávat nové světlomety, stejně jako lehce pozměněnou masku a jiné nárazníky. Čelním partiím by měla stát vzorem již zmiňovaná rodina ID, kromě toho VW našel inspiraci také u některých svých SUV. Rozhodně bychom ale neměli očekávat nějaké velké designové hrátky, ostatně zrovna vzhled není tím nejproblematičtějším místem.

Kolegové z Auto Bildu informují, že automobilka nebyla hluchá ke kritice svých věrných zákazníků a s modernizací chce dát zapomenout na největší přešlapy. VW se tak nepřekvapivě měl zaměřit hlavně na interiér, ze kterého zmizí jeden z nejvíce kritizovaných prvků, a to tvrdé plasty a celkově méně kvalitní materiály. S těmi Němci přišli ve snaze o udržení nákladů na uzdě, onen nedokonalý software je totiž vyšel velmi draho. Kromě nových měkčených materiálů by nicméně měla dorazit také moderní multimédia spárovaná s většími displeji. VW by přitom měl zapracovat i na přístrojovém štítu, který je sice digitální, ovšem vypadá poněkud lacině. A jsme docela zvědavi, jestli se s faceliftem vrátí plynová vzpěra kapoty motoru, o kterou Golf VIII nepochopitelně přišel (a Octavia IV ji dostala) a stala se jedním ze symbolů šetření na nevhodných místech.

Otázkou je motorový prostor, a to zejména v případě dieselů. Jak jsme již uvedli, facelift by měl dorazit v roce 2024, tedy krátce před zavedením nové emisní normy. Evropská unie se ji snaží postavit tak, aby kromě elektrifikovaných aut jejím sítem již prakticky nic neprolezlo. Je tedy dost možné, že VW již do motorů TDI investovat nebude a místo toho se zaměří pouze na mild-hybridní a plug-in hybridní agregáty. Vyřazeny by tak mohly být i ty čistě benzinové.

Vše je pochopitelně třeba brát jako neoficiální informace, jelikož zezelenat ale hodlá víceméně celý koncern VW, pak je prakticky jisté, že spalovací motory bez elektrifikace postupně začnou z nabídky mizet. To by ovšem vedlo k dalšímu zdražení, minimálně po stránce cenové by se tedy Golf na úroveň třídy A skutečně dostal. Tím by ovšem kritiky mohlo přibýt a tak mizerné prodeje by paradoxně mohly dále klesat.

Lze pak už jen dodat, že krátce po debutu Volkswagenu Golf byla představena i Škoda Octavia čtvrté generace. Také v jejím případě tedy můžeme očekávat facelift, ten nicméně dorazí s několikaměsíčním zpožděním. Český vůz se přitom rovněž zvenčí změní jen minimálně, uvnitř pak čekejme hlavně novou elektroniku a možná i celkově jiný koncept ovládání klíčových prvků, neboť to je v Octavii znovu pro zlost.

