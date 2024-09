VW prý ještě letos rozhodne o propuštění 15 000 lidí. Je to nečekaně hodně, nečekaně brzy. A nemá žádný „plán B”, říkají analytici dnes | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Bylo jasné, že u Volkswagenu nebude veselo, snad nikdo ale nečekal tak rychlý a razantní postup. Analytici z Jefferies po diskuzích s některými z manažerů firmy navíc uvádí, že automobilka ani nepočítá s žádným alternativním scénářem.

V případě vnucování elektrických aut varujeme už roky v prvé řadě před jedním vývojem, který lze shrnout pomocí následujících pár vět: Tento postup hrne na trh bez ohledu na poptávku auta, o která nemůže být takový zájem, jako o ta dosavadní, což se postará o propad prodejů. To logicky učiní nepotřebnou část dosavadních kapacit automobilek a část jejich lidských i „dodavatelských zdrojů”. A něco takového stejně logicky a nevyhnutelně způsobí ekonomické problémy.

A pro co? Doslova pro nic, jen pro vymazání části automobilového trhu, jen pro „neprodej” milionů aut bez jakýchkoli hmatatelných pozitivních konsekvencí. Lidé kvůli tomu nepřestanou jezdit auty do práce nebo za zábavou, akorát tak budou činit ve starších vozech, které nebudou tak efektivní, „čisté”, bezpečné... Sami si dosaďte, co uznáte za vhodné. Je to ryzí devastace, nic jiného. Přijít přirozeně, nevyhnutelně, z vyšší moci, cokoli takového, nedá se nic dělat. Tahle ale přichází zcela uměle a vynuceně. A dá se jí velmi snadno zabránit okamžitým odstoupením od nesmyslných cílů jakéhosi zeleného socialismu, přesto roky neděláme nic a čekáme, až se to stane.

Někteří tyto vize zpochybňovali, ačkoli jsme zdaleka nebyli jediní, kdo o věci podobně hovořil. Současná situace Volkswagenu přitom dává všem, kteří před ní varovali, smutně zapravdu. I když někteří budou mít problém správně pojmenovat příčiny a následky, je nade vší pochybnost, že VW do potíží dostala primárně slepá sázka na nechtěná elektrická auta, která připravila jeho podnikání o část efektivity i o schopnost zasáhnout určité části trhu, ve výsledku znamenala ztrátu části prodejů a všechno výše popsané.

Proto nyní automobilka veřejně hovoří o „alarmující” ekonomické situaci, chce zavírat nejdražší továrny v Německu a propouštět ve velkém. Nyní se navíc zdá, že „ve velkém” bude znamenat ještě větší zásah do zaměstnaneckých stavů, než si kdo ještě před pár dny chtěl připustit. A firma se snad ani nebude pokoušet mrtvého koně křísit, což jsme ještě nedávno tak nějak očekávali.

Agentura Bloomberg totiž s odvoláním na informace prestižní analytické firmy Jefferies uvádí, že VW už nyní počítá jako s hotovou věcí, že ještě letos podnikne kroky k propuštění víc než 15 000 lidí a zavření až tří německých fabrik. To je skutečně i za horní hranicí očekávaného - až o třech továrnách byla řeč, dva hlavní kandidáti na odstřel už jsou chvíli známí a přidá se k nim zřejmě ještě jedna z dalších třech fabrik. Ale přes 15 000 lidí?

Ani nejpesimističtější součty dosud nevedly k tak vysokému číslu, znamenalo by to padáka pro víc jak 12,5 procenta německých zaměstnanců společnosti. Jefferies to ale uvádí jako prakticky hotovou věc s odvoláním na diskuze se zástupci vedení společnosti z počátku tohoto týdne. A říká, že se management ani nemusí bát odporu odborů, které sice mají významné zastoupení v dozorčí radě firmy, navrhované kroky vedení ale nebudou vyžadovat její souhlas. A zavírání továren ani není předmětem dosavadních kolektivních dohod, ty o ochraně pracovních míst pak byly vypovězeny.

„Odbory jsou pod tlakem na dosažení nových dohod, zatímco VW je v pozici, kdy si propouštění může vynutit,” uvádí analytici. „Existuje riziko narušení provozu závodů, ale odbory mohou stávkovat pouze na platy, nikoli zavírání závodu nebo propouštění, pokud nejsou smluvně chráněni,” dodávají dále a upřesňují, že VW je dokonce připraven nečekat na polovinu příštího roku, kdy by mohl lidi propustit standardními cestami a vynutí si alespoň část odchodů ještě letos výměnou za vyšší odstupné. Podle Jefferies si automobilka na čtvrtý kvartál letošního roku dala na tuto agendu stranou 4 miliardy Eur, tedy přes 100 miliard Kč, obrovské peníze jakoukoli relevantní optikou.

Varovné v kontextu zmíněného nakonec je i to, že automobilka odmítla cokoli z probíraného komentovat. Kdyby šlo o něco dalece vzdáleného od reality, co by mělo způsobit zbytečnou nepohodu ve firmě, skoro jistě by to aspoň popřela. A pozitivní nejsou ani informace zveřejněné Fortune, podle nichž nic z toho, co se dosud odehrálo, pořád není impulsem k vyjednávání jakéhokoli typu - podle vyjádření managementu firmy „není žádný plán B, který by obešel zredukování výrobní kapacity”.

Ony zkraje zmíněné chmurné vize se tedy bohužel naplňují do puntíku. A jsme přesvědčeni, že se tak děje úplně zbytečně. Kdyby se automobilky včetně VW dál soustředily na vývoj maximálně efektivních řešení vyžádaných zákazníky, nic z toho se nestane. Bavíme se jen a pouze o uměle vyvolané nekonkurenceschopnosti, která znamená přesně očekávané dopady. A víte, co je nejhorší? Že ani tato krize nevede k poučení se z dřívějších chyb, jen ke snaze původní záměry přece naplnit, i za cenu takových kroků. Však budoucnost je přece elektrická, ne?

Redukce výrobních kapacit VW v Německu zřejmě přijdou dřív a ve větší míře, než kdokoli čekal. Až 3 továrny a přes 15 tisíc pracovních míst se má stát přinejmenším papírově minulostí už letos. Foto: Volkswagen

Zdroje: Bloomberg, Fortune, Volkswagen

Petr Miler

